¡Volvió con todo! Laura Bozzo reaparece y compara a Alfredo Adame con este animal

México. Laura Bozzo reaparece y vuelve a causar polémica, puesto que compara a Alfredo Adame con un animal, hecho que le acarrea una serie de comentarios en redes sociales.

Laura Bozzo prepara su reaparición en Imagen Televisión con un nuevo programa a su estilo, pero mientras eso sucede se convierte en el centro de críticas y la polémica por aludir nuevamente a Alfredo Adame.

Bozzo y Adame no tienen buena relación y desde tiempo atrás han protagonizado una serie de escándalos, en uno de ellos él hizo público que haría lo imposible para sacarla a ella de México.

En varios portales de noticias se comparte que medios de comunicación en CDMX cuestionaron a Laura Bozzo sobre sus proyectos y también acerca de su "enemistad" con Adame.

Foto de Instagram

"No me vengas con eso por favor. Nada, yo no me peleo con moscas. OK, que diga lo que le dé la gana”, dijo la conductora de televisión peruana al referirse a que la prensa le hizo ver que supuestamente Adame tiene pruebas de que ella colabora co un grupo de personas vinculadas a la trata de blancas.

“53 personas he rescatado de trata, pregúntenle a Rosy Orozco sobre mi labor en contra de la trata", dijo Bozzo en un video grabado por Berenice Ortiz, colaboradora de Radio Fórmula, en el que también especifica que unas personas peruanas forman parte de su nuevo equipo de producción en la televisión .

También Laura Bozzo aludió a su supuesto problema de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se negó a tocar el tema porque está en manos de sus abogados.

“Me otorgaron suspensión, estamos pidiendo que ya no se me vincule a proceso. Estamos viendo porque esto es del 2012 y se debe a un triple tributación, que mis contadores de brutos no se dieron cuenta y yo fui la que pagué los platos rotos.”

Leer más: Lupillo Rivera contesta si le compró a Belinda una casa cuando fueron novios

Además "La señorita Laura" expresa que tiene buena relación con el SAT, no tiene empresas para deducir y confía en que tal situación pueda arreglarse muy pronto.