"Voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también": Habría dicho Frida Sofía a Enrique Guzmán, asegura

El cantante Enrique Guzmán, quien sigue en el ojo del huracán tras las acusaciones de Frida Sofía, reveló que antes de ello su nieta ya le había advertido con amenazas que afectaría su carrera.

Según relató Enrique Guzmán, su nieta, Frida Sofía, quien lo acusó de abusar sexualmente de ella durante su niñez, había hablado por teléfono con él, amenazando con “hundir” la carrera tanto de él como de su madre, Alejandra Guzmán.

Contó, sus familiares estaban presentes cuando recibió la llamada, y había sucedido cuando Frida Sofía ya se había quedado sin el apoyo económico de su madre.

“Estaba yo sentado aquí en esta mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana, estaba mi hija, mi otro hijo y mi mujer estaba en la cocina, y recibí una llamada de ella, pero no para decirme 'no tengo dinero ayúdame', me dijo 'yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también' y colgó”, dijo en Ventaneando.