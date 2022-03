"Voy a seguir cantando", así fue el regreso de Amanda Miguel a los escenarios con Gloria Trevi (VIDEO)

Después de este momento tan emotivo, a través de sus redes sociales, la también empresaria Amanda Antonia Miguel Samso , volvió a agradecer a Gloria Trevi por compartir su éxito, escenario y su público con ella, "y por haber elegido cantar 'Las pequeñas cosas', me sentí feliz contigo".

Al terminar de cantar, ambas intérpretes tuvieron muchos sentimientos encontrados, se abrazaron y no pudieron evitar las lágrimas; el público las ovacionó.

Voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto.

"Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida", expresó la artista de 65 años de edad y originaria de Gaiman, Argentina. Asimismo, dio a conocer que seguirá sobre los escenarios, rindiendo tributo a Diego.

Este fin de semana la cantante mexicana Gloria Trevi tuvo un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México , como parte de su nueva gira "Isla Divina World Tour" , donde tuvo como invitada especial a Amanda Miguel , causando un gran furor en "El coloso de Reforma". Esta fue la primera presentación de la intérprete de clásicos temas como "Él me mintió" o "Así no te amará jamás", luego del fallecimiento de Diego Verdaguer.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.