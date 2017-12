Voz real de Bad Bunny sorprende a las redes sociales

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como "Bad Bunny" se ha convertido en uno de los raperos y compositores más importantes de los últimos tiempos.

Oriundo de San Juan, Puerto Rico el artista multifacético se ha ganado el respeto y cariño de varios famosos como Prince Roy, J Balvin, e incluso de la talla de la misma Nicki Minaj, quien colaboró en uno de los videos del cantante.

Pero al parecer no todo es miel sobre hojuelas con el éxito del famoso "conejo malo" ya que en redes sociales circula un video en el cual se puede escuchar su verdadera voz.

En el video se puede observar cómo interpreta una de sus canciones con un tono de voz bastante distinto al de sus controversiales temas, para después volver a cantar la misma parte, pero con la voz mucho más retocada.

De inmediato usuarios apoyaron al rapero revelando que canta igual que en sus canciones, mientras que otros se decepcionaron por la poca capacidad vocal del intérprete de "Sensualidad".

Cabe mencionar que hace unos meses el famoso sufrió una aparatosa caída 'Bad Bunny', tuvo un percance durante una presentación que realizó el sábado 28 de octubre de 2017.

De acuerdo con portales como El Colombiano.com. el artista de reguetón, trap y hip hop de Puerto Rico llevaba media hora de concierto cuando realizó "un mal paso" al borde del escenario y cayó de la tarima del Centro de Convenciones Figali, en la ciudad capital.

No obstante el percance, 'El Conejo Malo' se reincorporó con ayuda de su cuerpo de seguridad y cantó por unos minutos más. Luego se excusó con su público y argumentó que no podía continuar. Luego de esto el concierto finalizó y 'Bad Bunny' fue trasladado en ambulancia a una casa de salud.

El artista urbano publicó en su cuenta de Instagram que se encuentra mejor y pidió disculpas a sus seguidores por el incidente.

El artista urbano publicó en su cuenta de Instagram que se encuentra mejor y pidió disculpas a sus seguidores por el incidente.

TVN Noticias informa que Bad Bunny fue trasladado por paramédicos a un hospital de la capital.

El puertorriqueño era uno de los teloneros del concierto del reguetonero Wisin.

El artista es conocido por sus trabajos con varios cantantes como Becky G, Nacho, J Balvin, Farruko, entre otros.



¿Maluma y Bad Bunny rumbo al mundial?

Diversos medios internacionales han revelado que los artistas urbanos, Maluma y Bad Bunny, serían los encargados de la canción oficial del Mundial de Rusia 2018.

Según se ha conocido, ambos cantantes de reggaeton, dispondrían de los temas para hacer vibrar a los rusos y a todo el mundo con la canción que identifica el torneo más grande de fútbol que se realiza.

El tema principal del Mundial de Fútbol puede ser muy trascendental. Entre los más recordados se encuentran La copa de la vida (Ricky Martin, 1998), Waka-waka, This time for Africa (Shakira, 2010), o We Are One (Pitbull, Claudia Leitte y Jennifer López, 2014).

También se han dado situaciones curiosas, como en el último mundial, cuando la canción 'La la la' de Shakira tuvo mayor impacto que la versión principal de esa Copa, a cargo de Pitbull y compañía. Incluso en el acto de clausura de esa edición fue la colombiana quien estuvo a cargo del acto musical de cierre.