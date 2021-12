Vuela del nido. Lucero Mijares, hija de Lucero y Mijares, se muda a Estados Unidos

México.- Decidida a enfocarse en su futuro, la cantante Lucero Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, se ha mudado de la casa de sus padres hacia Estados Unidos, esto durante algunos meses, para seguir estudiando la preparatoria.

La jovencita de 16 años lo confirmó durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, aunque será sólo por un par de meses; sobre los motivos de dejar su hogar, confesó: "Estoy estudiando la prepa. Estoy feliz".

Lucerito demuestra que está preparándose para un buen futuro, ya que busca tener un lugar dentro del mundo del espectáculo, así que la culminación de sus estudios es muy importante para ella, que asegura saber muy bien hacia dónde se dirige pese a su corta edad.

"Creo que sí sé a dónde voy, por ahorita puede ser en la cantada y el teatro musical", declaró. Cabe destacar que la artista es toda una amante del teatro, pues durante su viaje hacia Estados Unidos ha decidido ver su obra favorita, "La jaula de las locas".

Por otro lado, Lucero Mijares promociona el reciente lanzamiento musical al lado de sus famosos padres, 'Noche de paz', uno de los clásicos navideños, que estará sonando por todos lados durante las próximas semanas.

Al respecto, la cantante comentó: "Me dio muchísimo gusto y muchísima felicidad poder grabar con ellos. Quiero agradecer a todo el público que me ha seguido porque la verdad nunca me lo imaginé".

