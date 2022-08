¡Vuelve al cine! Spider-Man: No way home tendrá reestreno con una versión extendida en septiembre

El primer póster oficial de la versión extendida de " Spider-Man: No way home " ya se ha destapado y muestra a los tres protagonistas; Tom Holland, Toby Maguire y Andrew Garfield, en la portada, así como a otros personajes claves de la historia.

Será el 02 de septiembre de 2022 cuando se estrene la versión extendida de "Spider-Man: No way home" en todo mundo, la cual contiene 11 minutos de material extra , en donde se podrán resolver algunas incógnitas sobe su trama.

Estados Unidos.- Se vienen grandes sorpresas para los fanáticos del hombre arácnido de Marvel, pues Spider-Man: No way home regresa a los cines de todo el mundo con una edición extendida que mostrará escenas nunca antes vistas del filme estrenado en 2021.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.