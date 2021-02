'Vuelve la mujer salvaje': Zuria Vega conquista con traje de baño blanco desde la piscina

México.- Zuria Vega, la actriz mexicana de 32 años de edad, ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un emotivo mensaje dedicado hacia la mujer y algunas fotografías en las que se muestra muy segura de sí misma mientras utiliza un sensacional traje de baño blanco de una pieza.

Posando a la orilla de la piscina y frente al mar, la actriz de telenovelas se muestra vulnerable, a natural y reflexiva, compartiendo con sus fanáticos las vacaciones que está tomándose en las villas de Banyan Tree Cabo Marqués situadas en Acapulco, Guerrero, en México.

"Hueso a hueso, pelo a pelo, vuelve la Mujer Salvaje. A través de los sueños nocturnos, a través de eventos medio comprendidos y medio recordados, Wild Woman regresa. Vuelve a través de la historia", fueron las palabras de Zuria en la descripción de su fotografía.

Su mensaje es una extracción del libro "Mujer que corre con los lobos" por Clarissa Pinkola Estés, cuya publicación fue en el año de 1989. La fotografía que fue compartida hace apenas una hora cuenta ya con más de veinte mil me gustas y varios comentarios llenos de apoyo y cariño por sus fans.

Quien no pudo hacer falte en el viaje que tomó Zuria fue Alberto Guerra, con quien mantiene una relación desde 2014 y tiene dos hijos; Lúa y Luka Guerra Vega, y compartió una fotografía a través de sus historias de Instagram afirmando que: "Me lo encontré en la selva y me lo quedé", mientras él estaba sentado frente a ella y parecía esperar la comida.

El lugar en donde se hospeda la pareja no es como cualquier otro, el resort tiene algunos toques asiáticos fusionados con toques mexicanos, un destino único para unas vacaciones fuera de lo ordinario.

Consta de 45 villas construidas en los acantilados que ofrecen vistas impresionantes para dejar sin aliento a sus visitantes, así como los deliciosos sabores de comida tailandesa con tres restaurantes y un bar a disposición de sus clientes, sin lugar a dudas, Banya Tree Cabo Marqués ofrece una experiencia sin igual.

Este establecimiento de cinco estrellas en Acapulco ofrece distintas comodidades como spa servicio completo, tres restaurantes, piscinas privadas, distintas opciones gastronómicas, un jardín botánico y villas con vistas panorámicas, terrazas privadas, televisiones de plasma y minibar.

Todo esto por un precio promedio de poco más de diez mil pesos mexicanos por noche, por lo que seguramente Zuria Vega y Alberto Guerra deben estar pasándolo de lo mejor, además, la página oficial del hotel afirma que es el destino turístico ideal para parejas.

