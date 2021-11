México.- Quien se vio envuelta en fuertes polémicas debido a la Covid-19 fue la actriz mexicana Paty Navidad, que negaba la existencia del virus y hacía teorías de conspiración que le llevaron a dar de qué hablar y luego de enfermarse con este, aceptó su existencia, hasta ahora.

Durante una entrevista con los medios de comunicación en Los Premios de la Radio de Azteca, la sinaloense volvió a dar de qué hablar al asegurar que nunca tuvo Covid-19 y de lo que se contagió durante su participación en MasterChef Celebrity fue de doble neumonía.

"Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces salí de ahí muy débil", compartió.

¿Vuelven las conspiraciones? Aún sin vacuna, Paty Navidad afirma que "nunca" tuvo Covid-19

Asimismo, aseguró que al respecto dijeron muchas cosas que no eran, que sí llegó al hospital, pero fue por un problema de oxigenación. Reconoció que estuvo grave, pero no estaba dispuesta a recibir oxigenación suplementaria en caso de requerirlo.

"Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, me quise salir dos veces porque era mentira. En primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, no estaría aquí como ha sucedido a muchísimas personas", externó.

Paty Navidad también habló sobre su decisión de no vacunarse contra al virus y aseguró que muchos de los presentes en el evento tampoco han recibido sus vacunas, pero mienten diciendo que sí para que no los molesten como con ella lo han estado haciendo.

Finalmente, explicó que está sana con respecto a su salud y que a pesar de todo lo que se dijo sobre ella, tiene un sistema inmunológico fuerte y todo gracias a que hace ejercicio. Cabe mencionar que a la actriz la polémica la ha perseguido por afirmar que el virus es una farsa y es el gobierno que busca controlar al mundo.

