Vuelven música la melancolía adolescente

Culiacán, Sinaloa.- Pese a los comentarios negativos en internet por ser una agrupación de mujeres en una escena independiente local dominada por hombres, desalentadas por algunos colegas de la escena por el género que tocan, una mezcla de surf, lo-fi y dream pop, la banda Bratty se ha hecho un hueco con sus canciones de melancolía adolescente en las tocadas de esta capital sinaloense.

Jenny Juárez, de 17 años, (cantante, guitarrista y compositora); Esmeralda Jiménez, de 18 años, (bajista), y Astrid Nava, de 20 años, (baterista) conformaron la banda en septiembre del año pasado y este 2018 lanzaron su primer EP, Todo está cambiando, con seis canciones.

La agrupación conversa con el periódico EL DEBATE sobre sus andanzas en la escena local.

Formación

La idea de la banda surge con Jenny Juárez en enero del año pasado: “Había pensado tener una banda que fuera de mujeres, porque en Culiacán, creo que ha habido pocas bandas integradas solo por mujeres”.

Foto: EL DEBATE.

Como no encontraba una baterista y una bajista, inició el proyecto sola y en acústico. La vocalista reconoce que al principio le daba miedo entrar de lleno a la escena local porque está llena de hombres.

Primero me encontré con Esmeralda, quien me envió un mensaje y a Astrid la conocí cuando ya estaba en las tocadas, donde la veía constantemente”, detalla Juárez.

Escena local

Todo lo que ha hecho la agrupación hasta el momento, el EP y el video de su canción "Before seeing green" (ambos disponibles en YouTube), es fruto de su esfuerzo, ya que siguen la idea del Do it yourself (Hazlo tú mismo).

“Busqué un estudio, pero por motivos ajenos esa grabación no salió bien. Me tardé muchos meses. Decidí hacerlo yo. Compré mi interfaz, mi software y micrófono. Yo lo grabé en mi casa el EP. Yo la mezclé y grabé y todo”, menciona la vocalista.

Sobre la escena independiente local, la banda opina que ha tenido más difusión, pero siguen siendo casi las mismas bandas. “Los géneros que se tocan en la ciudad son repetitivos, porque se van casi por los mismos géneros”, expresan.

Lo que sí destacan como positivo es que en las tocadas las bandas se pueden mezclar.

La agrupación se presenta hoy a modo de despedida temporal, pues Jenny y Esmeralda se van a estudiar a Guadalajara.

Show hoy

Bratty se presenta hoy, acompañada de los grupos Space Atlas, Escala Cero, Holy Sun y el proyecto solitario Leo Leo. A partir de las 20:00 horas. Será en el Extreme Gym La Isla. Se cobrará cóver de entrada.