Walo, vocalista de la Banda MS confirma que tiene coronavirus Covid-19

La tarde de este lunes 15 de junio, Oswaldo 'Walo' Silvas, uno de los dos vocalistas de la Banda MS, dio a conocer el resultado del estudio que se practicó recientemente luego de presentar síntomas relacionados a coronavirus Covid-19.

Se sinceró y confesó que era una de las personas que en un inicio no creía en las medidas sanitarias y de seguridad planteadas por las autoridades ante esta pandemia, pero que ahora el virus lo ha callado. A través de una transmisión desde su cuenta de Instagram el cantante presentó la hoja en la que un laboratorio de análisis clínicos de Mazatlán, Sinaloa le notifica que es portador del virus.

"Les quería decir que si tengo coronavirus, lo padecí, hubo días que padecí, ahora sigo con el virus, pero ya estoy mejor", explicó, y agregó "Llevo descansando casi 20 días, ya me cansé de descansar, pero si se dan cuenta ya puedo hablar mejor, ya puedo respirar mejor", explicó a seguidores que le comentaban que descanse durante la transmisión.

En días pasados el cantante hizo público por la misma red social que se había sentido un poco mal y que presentó algunos problemas con su garganta, a partir de ahí despertó curiosidad e interés entre sus seguidores y medios de comunicación sobre la afección que tenía. Preocupado por la situación fue que optó por practicarse estudios de los que hoy anunció el resultado.

En un videoclip compartido la noche de este domingo 14 de junio con medios de comunicación el intérprete explicó:

"Estoy muy bien gracias a Dios afortunadamente. Pasé por muchos síntomas relacionados con este virus con el Covid-19. Me mandé a hacer una prueba, la estoy esperando aún (los resultados) creo que el día de mañana (hoy) me entregan los resultados para realmente certificar si es positivo o es negativo. Lo que si es verdad es que ya tengo 17 días aislado. Padecí unos días de síntomas, moderados, no voy a decir fuertes ni graves porque realmente fueron síntomas moderados, pero gracias a Dios ya estoy bien. Me siento al 100 por ciento, un poco la agitación a la hora de respirar, pero estoy perfectamente bien. Agradezco mucho la preocupación de muchos, de varios de ustedes (miembros de los medios de comunicación y seguidores) y les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Les tendré noticias haber qué es lo que la prueba arrojó, los resultados.", explicó el intérprete en el clip de 1:26 de duración.".