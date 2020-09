Wanda Seux pidió que le cumplieran su última voluntad al morir y lo harán

México. Wanda Seux pidió que le cumplieran su última voluntad al morir y así lo harán. La actriz la pasó en los últimos años de su vida delicada de salud y siempre pensó en que cualquier día podía ya no ver la luz, de modo que a sus amigos más cercanos les pidió que si moría, le concecediaran su último deseo.

Wanda Seux murió el pasado 2 de septiembre y sus restos serán cremados este día 3 de septiembre, según lo notificó a medios de comunicación en Ciudad de México Alfredo Cordero, el entrañable amigo de Seux, y sus cenizas regresarán a La Casa del Actor. Pero le cumplirán su última voluntad.

En entrevista con el programa de televisión Venga la alegría, Cordero explicó que no estaba preparado para recibir la noticia de la muerte de Wanda, a quien quería mucho, y no quería que llegara ese momento.

El pasado lunes fue el último día que Alfredo vio con vida a Wanda y cuenta que la notó muy cansada y agotada.

Ella no estaba conectada, sufría un daño cerebral, pero me reconocía, mediante la pura vista me expresaba, te cerraba los ojos cuando se enojaba, te guiñaba el ojo cuando las cosas le daban gracia."