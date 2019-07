Wanders Lover tachada de ser la amante del padre de su hija

La Wanders Lover explotó en redes sociales luego de que varios haters se le fueron encima tachándola de ser la supuesta amante del padre de su hija, por lo que la modelo se defendió de los ataques.

Haber gente mier#$% yo no ando con casados, si el mintió y escondió todo súper bien, apláudanle por ser tan buen actor y por lo mismo estoy sola por que yo pudiera hacer mie$% una relación con fotos y mensajes que tengo, pero prefiero mantenerme así por respeto a una mujer que estoy segura que al igual que yo fue engañada. Fin #vive, fueron las palabras de la Wanders.

Recordemos que la Wanders ya había dicho en su canal de YouTube que no le estuvieran preguntando por el padre de su bebé, pues al parecer ella no tenía nada que ver con él, dejando en claro que se encargaría sola de su embarazo.

"Muchos me han preguntado quien es el papá, pues el papá no existe es como Súper Man y un gringo buena onda, no existen, no esta, no figuran, no importa así que ya no sigan preguntando, pónganle el papá que quieran, todos son sus papás si ustedes quieren y pues aquí lo importante yo quise salir adelante con este bebé...", dijo Wanders de su embarazo.

Recordemos que la Wanders siempre ha sido considerada como una mujer transparente y sin pelos en la lengua por lo que decidió ponerle un alto a los cuestionamientos que ha recibido, pero la gota que derramó el vaso fue que se metieran con sus hijas.

"He seguido desde que te engaño y eres una mujer con mucha endereza", "Mija no aclare nada es su vida y nadie le da de tragar usted trabaje", fueron algunos de los comentarios en apoyo a la Wanders.

Cabe mencionar que la Wanders ha sido considera como un símbolo sexual en redes sociales y es que se ha dado a conocer por el cuerpazo que se carga además de aparecer en Guerra de chistes, donde participó con varios comediantes causando risas entre los televidentes que la consideran una mujer con mucho potencial.

En redes sociales cuenta con más de un millon se seguidores quienes la han defendido en los momentos más dificiles.