Wanders Lovers presume cuerpazo a diez días de dar a luz

Hace unos días nació la bebé de la Wanders Lovers, la pequeña Majo, quien llegó a darle más alegría su hogar en compañía de sus hermanitas, quienes la han llenado de besos y abrazos pues la mujer la famosa madre ya la presumió en redes sociales.

Pero la modelo también presumió el cuerpazo que se carga a más de una semana de haber dado a luz ya que está muy estricta con la dieta y el ejercicio, prueba de ello fue el video que compartió en Instagram Stories, donde presume un vientre menos inflamado, además de una cintura intacta sin secuelas del embarazo.

Al parecer La Wanders quiere trabajar de inmediato para darle lo mejor a sus hijas, quienes son sus motores de vida, pero la madre soltera no estará sola, pues su expareja Radamés la ayudará, pues en una visita al programa de Adela Micha dijo que le dará a apoyo.

"Y aquí está tu pendejo manteniendo, no está super a mi mucha gente me dice eres un pendejo, no soy ningún pendejo yo crecí con una persona que no era mi papá, mi papá verdadero el del huevo me abandonó...", dijo Radamés hace unas semanas.

El cuerpazo de la Wanders Lovers/Instagram stories

Mientras tanto sus fans desean que se recupere pronto para verla en la pantalla chica, además le siguen mandando felicitaciones por la llegada de su bebé, quien le ha cambiado la vida a la guapa mujer.

"Me encanta que Radamés este siempre contigo.... Los admiro por eso.. Familia es familia", "Muchas felicidades por tu nueva hija Dios las bendiga", "Muchas felicidades, amala mucho y que Dios les de mucha salud", le escribieron sus fieles seguidores.

Para los que no saben Lovers no ha querido revelar quien es el padre de su pequeña, pues en uno de sus blogs mencionó que el hombre le mintió y era casado, por lo que la también conductora lo mandó a volar.

