Warner Bros retrasa varias películas por el coronavirus

Warner Bros. está retrasando un lote de lanzamientos teatrales que incluyen "The Batman" y la precuela de "The Sopranos" "The Many Saints of Newark".

El estudio dice el lunes que la película "The Sopranos" se extenderá desde septiembre de 2020 hasta su estreno en marzo de 2021, mientras que "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson, se retrasará cuatro meses hasta octubre de 2021.

Muchos estudios han barajado las fechas de lanzamiento debido a producciones cerradas y al cierre de salas de cine para evitar la propagación del coronavirus.

Este año también perdió el drama de Will Smith "King Richard", que se mudó hace un año a noviembre de 2021, y un drama biográfico sobre el activista de Black Panthers Fred Hampton programado para agosto, que ahora no tiene fecha de lanzamiento.

La película de Elz de Baz Luhrmann, que aún no se ha titulado, que Tom Hanks estaba filmando en Australia cuando él y Rita Wilson dieron positivo por COVID-19 se retrasó un mes hasta noviembre de 2021.

Sin embargo, el estudio no ha abandonado el verano 2020 por completo. Warner Bros. todavía tiene el "Tenet" de Christopher Nolan fechado para el 17 de julio y "Wonder Woman 1984", que fue retrasado desde junio, para un estreno teatral el 14 de agosto.

Y una película incluso subió en el calendario: la película de superhéroes de DC "The Flash" ahora se espera en junio de 2022 en lugar de julio.

