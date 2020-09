Warner Bros y DC quieren a Joaquín Phoenix para Joker 2 y 3

México.- En el 2019 el estreno de la película "Joker" sorprendió a la crítica y la respuesta del público fue excepcional, la actuación de Joaquín Phoenix en el papel de Arthur Fleck le ha valido al actor de Hollywood una estuilla Oscar de la academia cinematográfica. El Joker le ha dado un Oscar también al fallecido Heath Ledger en el 2009. La actuación del actor estelar ha hecho que tanto DC como Warner Bros. quieran que Joaquin vuelva a tomar el papel de Joker a cambio de una fuerte suma de dinero, ahora sólo falta saber si Phoenix aceptará el trato para una segunta y tercera entrega sobre el personaje de comics bajo la dirección de Todd Phillips.

De acuerdo al portal Mirror, Warner Bros. estaría ofreciendo al actor de 45 años la suma de 50 millones de dólares por estelarizar dos cintas sobre el payaso enemigo de Batman. El ofrecimiento se da a raíz de la gran aceptación del público y del talento mostrado por el nacido en San Juan, Puerto Rico.

El detalle, según fuentes oficiales, es que la película de el Joker de Phoenix fue ideada como una película en solitario y no tiene conexión con el universo de DC, de hecho la película del 2019 no trata sobre el origen del personaje, sino que se centra en su salud mental. La cinta de Todd Phillips únicamente toma referencias del comic “Batman: The Killing Joke”.

Mirror indica que Phoenix sí está interesado en protagonizar otra cinta sobre el Joker a lado de Todd Phillips en la dirección y del productor Bradley Cooper, sin embargo, ni DC, Warner Bros. o Phoenix han dado su postura al respecto. Lo que sí existe es una declaración de Todd, quien dice que si llegara a realizar una película sobre Joker, esta debería tener una temática como la primera, que no buscaría realizar una película únicamente sobre el payaso "príncipe del crimen".

La película de Joker tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares y su recaudación logró superar con mucho esa cifra para llegar a los 1 074 251 311 millones. Joker se estrenó en el 76° Festival Internacional de Cine de Venecia el 31 de agosto de 2019, donde ganó el León de Oro, y fue lanzado en los Estados Unidos el 4 de octubre de 2019. La película polarizó a los críticos; mientras que la actuación de Phoenix, la dirección de Phillips, la partitura musical, la cinematografía y los valores de producción fueron elogiados, el tono oscuro, la descripción de la enfermedad mental y el manejo de la violencia dividieron las respuestas.