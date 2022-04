¡We Are Bulletproof! ARMY de BTS "estalla" en euforia ante el anuncio del nuevo álbum de los Idols

El Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, retumbó ante la euforia de ARMY durante el último de los cuatro conciertos de BTS en este recinto deportivo, como parte de su tour mundial "Permission to dance on stage". Y no era para menos, ya que durante el show, se anunció el nuevo comeback de "Los chicos a prueba de balas", un momento que todo el fandom ha estado esperando con grandes ansias.

ARMY, anoten esta fecha tan importante en sus calendarios: ¡el nuevo álbum de BTS será lanzado el 10 de junio de este 2022! Cabe resaltar que esta producción musical de Bangtan Sonyeondan, saldrá tres días antes del noveno aniversario de su debut.

Durante el último concierto de BTS en el Allegiant Stadium, se mostró en las pantallas un VCR con imágenes de diversos MVs de la banda originaria de Corea del Sur, entre estos "No more dream", "NO", "Buy in love", "Danger", "DOPE", "Run", "Fire", "Save me", "Blood Sweat & Tears", "Spring day", "DNA", "MIC Drop", "IDOL", "Boy with luv", "Black swan", "ON", "Dynamite", "Life goes on", "Butter" y "Permission to dance".

Durante 30 segundos el ARMY hizo un recorrido por las diversas eras musicales de Bangtan. Al final del VCR apareció la leyenda: "We Are Bulletproof (Nosotros somos a prueba de balas)" y la fecha del nuevo comeback: "2022.06.10".

Al ver esta fecha, los miles y miles de fans reunidos dentro del Allegiant Stadium, gritaron de emoción y celebraron la llegada de nueva música de BTS.

Posteriormente, Big Hit Music, la agencia que representa a la boy band integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, comentó en un comunicado publicado en Weverse:

BTS regresará con otro nuevo álbum el 10 de junio de 2022. Los detalles se proporcionarán en un aviso por separado en una fecha posterior. Esperamos su amor y apoyo para el nuevo álbum de BTS. Gracias.

Recordemos que en noviembre de 2020, BTS lanzó su quinto álbum de estudio "BE", que incluye la canción principal "Life goes on", así como los B-Sides "Blue & Grey" y "Telepathy". En este álbum los siete miembros de la banda trabajaron en cada detalle (composición, conceptos fotográficos, producción y más) y fue dado a conocer durante la pandemia del Covid-19 y tras la cancelación del "Map of the Soul tour".

Con "BE", los Idols consolaron a sus millones de seguidores ante los tiempos difíciles por el confinamiento obligado debido a la pandemia.

"Como un eco en el bosque, el día volverá, como si nada hubiera pasado, sí, la vida sigue, como una flecha en el cielo azul, otro día se va, en mi almohada, en mi mesa, sí, la vida sigue, así otra vez", dice una parte de la letra de "Life goes on".

Unos meses después, BTS lanzó el single álbum "Butter", con motivo del aniversario de ARMY. Este álbum sencillo contiene "Butter" y "Permission to dance".

Por otra parte, luego de tres semanas en Las Vegas, Nevadas, los Idols regresarán a Corea del Sur para tomar un breve descanso. Al parecer volverán en mayo a la "Capital del Entretenimiento Mundial", para la ceremonia de premiación de los Billboard Music Awards (BBMAs), que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena, mismo recinto donde se realizó la entrega de los Grammys.

Estas son las siete nominaciones de BTS para los Billboard Music Awards 2022:

Top Duo/Group

Artista de ventas de canciones principales ("Butter")

Canción más vendida (doble nominación con "Butter" y "Permission to dance")

Mejor Artista Global de Billboard (excluyendo Estados Unidos)

Mejor Canción Global de Billboard ("Butter" - excluyendo Estados Unidos)

Top Rock Song - "My Universe" (colaboración de BTS con Coldplay)