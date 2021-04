“Welcome 2 America”, el álbum inédito de Prince, sale el 30 de julio, anuncia Sony

Madrid. Sony Music ha anunciado hoy que el próximo 30 de julio editará en colaboración con los herederos de Prince el álbum inédito del artista de Minneapolis “Welcome 2 America”, grabado en 2010.

La canción que le dio título ya está disponible en plataformas digitales y es, en palabras de la discográfica, “un soliloquio mordaz hablado y musicalizado sobre los llamados paracaídas dorados, la superficialidad de las redes sociales, la cultura de los famosos alimentada por la telerrealidad y los monopolios empresariales en la industria de la música”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A falta de conocer la historia completa de “Welcome 2 America”, que desvelará este domingo un reportaje de la cadena estadounidense CBS, Sony Music ha explicado en una nota de prensa que su autor se embarcó tras su grabación en una gira del mismo nombre con actuaciones por Estados Unidos que remató con el histórico concierto “21 Nite Stand” en The Forum de la ciudad californiana de Inglewood.

También se ha informado de que en su repertorio incluye algunas de las únicas colaboraciones de estudio de Prince con la bajista Tal Wilkenfeld, el batería Chris Coleman y el ingeniero Jason Agel, con las participaciones adicionales de las cantantes de New Power Generation Shelby J., Liv Warfield y Elisa Fiorillo y el teclista Morris Hayes, a quien reclutó para producir varios temas del álbum.

Doce son los cortes de la versión estándar, que verá la luz en formato CD, vinilo y digital: el citado “Welcome 2 America”, “Running Game (Son of a Slave Master)”, “Born 2 Die”, “1000 Light Years From Here”, “Hot Summer”, “Stand Up and B Strong”, “Check The Record”, “Same Page, Different Book”, “When She Comes”, “1010 (Rin Tin Tin)”, “Yes” y “One Day We Will All B Free”.

Se publicará también una edición “deluxe” que incluirá, además, el vídeo inédito del concierto completo en The Forum en alta resolución con audio estéreo Dolby Atmos y efecto 5.1 Surround.

Prince Rogers Nelson fue hallado muerto en su residencia el 21 de abril de 2016, a los 57 años, a causa de una sobredosis del opiáceo Fentanyl.

En su carrera, vendió más de cien millones de copias de sus discos, que le procuraron siete premios Grammy, entre otros muchos galardones.

“Welcome 2 America” toma el relevo a una lista cada vez más amplia de material inédito publicado de manera oficial tras su muerte, como el disco “Piano & A Microphone 1983” (2018) u “Originals” (2019), que incluía la versión original de “Nothing Compares 2 U” grabada por su autor en 1984.

Leer más: Toño Mauri, tras someterse a doble trasplante de pulmón y vencer al Covid-19, vuelve al quirófano

Prince Rogers Nelson era el nombre completo del famoso, quien murió el 21 de abril de 2016 y además de cantante fue compositor, bailarín y músico estadounidense, conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto; su vida llena de controversias y su amplio registro vocal.

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS