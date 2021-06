"Welcome to the new me": Danna Paola muestra adelanto de su nueva era musical

México.- Hace algunos meses Danna Paola lanzó su disco "K.O.", era musical repleta de éxitos en la que ofreció un concierto en línea que llevó por nombre "Welcome to my break up party", pero ahora se despide para darle la bienvenida a su nuevo proyecto, donde mostrará una nueva faceta.

"Welcome to the new me", es como se refiere la cantante mexicana a su proyecto sorpresa, que estará llegando el 17 de junio, en todas las plataformas digitales. Ahora, ha cambiado su fiesta de rompimiento por una nueva persona, a quien presenta en un adelanto exclusivo.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella compartió un pequeño adelanto en el que muestra una parte de su nuevo video musical, esto después de haberse presentado en el mini concierto en línea "Suena en TikTok", que causó gran furor en Internet.

En los videos que ha revelado, se le aprecia recostada en un tipo de ataúd, mientras lleva un atuendo color verde, maquillaje a la moda y el cabello rubio luciendo maravillosa y dando la bienvenida a su nueva yo, revelando que el tema lleva por nombre 'Mía' y será lanzado este fin de semana.

En otro adelanto se le ve siendo observada por varios hombres que parecen estar vestidos de militares, mismos que comienzan a disputarse por su amor y causar una pelea, mientras se muestra otra escena de la cantante fuera de dicha caja.

Danna Paola continúa siendo una de las estrellas más populares en la industria musical, principalmente en la Latina. El seguir vigente haciendo música era algo que planeaba desde hace algún tiempo, incluso, dejó la serie 'Élite', para enfocarse en eso, una decisión que ha sido muy cuestionada, ya que era una de las favoritas.

