Wendolee vive, celebra, goza y comparte su vida con banda

Así la hizo Dios y qué le va a hacer, una belleza hecha mujer que nunca andará vestida como Santa Inés. Así la hizo Dios tan bella y tan sensual, a lo que podemos agregarle, talentosa.

La etapa que Wendolee Ayala ha vivido en los últimos años podría resumirse en cuatro palabras: "Mi vida con banda", nombre que lleva su producción musical, que promete y promete mucho al son de la banda sinaloense.

Wendolee siempre ha sido muy transparente con su vida ante sus fans. Foto: cortesía

Detrás de su álbum "Mi vida con banda" hay un gran equipo, no solamente es ella.

“Wendolee es la cara que está ahí, pero la música y la gente que está detrás, la gente que nos ayuda a que ustedes puedan tenerlo en las manos, somos muchas familias, sí es frustrante que el negocio de la música esté tan complicado y que la gente no nos apoye ni siquiera a veces con un like”, resaltó la intérprete Wendolee Ayala en una charla más que agradable con EL DEBATE, donde dejó ver que cada una de las canciones que conforman su disco cuenta un fragmento de muchas etapas vividas durante el proceso que le llevó sacar a la luz este material discográfico que hoy presume con enorme orgullo a los cuatro vientos.

Foto: cortesía

“¿Por qué se llama "Mi vida con banda"?, porque estas canciones cuentan un pedacito de cada etapa que tuve que vivir, son situaciones que sí viví, situaciones que me marcaron durante estos días y estos años, en los cuales estuve produciendo el disco”, enfatizó Wendolee.

El camino no ha sido fácil para Wendolee, pero no cabe duda que siempre encontraremos ese sendero que nos lleve a vivir las experiencias más placenteras de nuestras vidas.

Realmente para mí es muy gratificante, me siento muy orgullosa de este disco, que nos costó mucho esfuerzo, me costó mucho dinero, mucha planeación, he trabajado por mucho tiempo, este disco lo planeé desde hace ocho años, imagínense ocho años de inversión, de tiempo, entonces verlo ya aquí presente y listo es un logro hermoso después de tanto vivido.

Portada del álbum "Mi vida con banda" de Wendolee.

Durante el proceso del álbum "Mi vida con banda", Wendolee Ayala pudo conocer de cerca cuan difícil es la vida de los músicos de banda, ya que no todo es color de rosa como en los cuentos de hadas, la realidad es otra.

“Yo estuve metida desde las grabaciones, desde conocer a los músicos, conocer la difícil vida que tienen los músicos, lo que se esfuerzan para ganar poco dinero, tuve la fortuna de conocer a muchos de ellos, estuve desde las primeras sesiones hasta las últimas sesiones escuchando sus historias, conocí a varias de sus familias, estuve envuelta en cada parte, en cada nota musical que escuchen en el disco. Participaron más de 50 músicos, compositores, arreglistas, conocer estas historias me llenaba de fuerzas, me decía a mí misma: ‘Tengo que hacer que esto funcione, tengo que hacer de esto un éxito, tengo que salir a la venta con este disco’, porque no solamente es Wendolee".

Como podemos ver, "Mi vida con banda" no es un simple disco más en plataformas digitales, es un trabajo de años, de mucho esfuerzo, de gran calidad musical y la fuente de muchos empleos para los músicos que pusieron el sabor de sus notas musicales y, por ende, el pan en la mesa para sus familias.

Wendolee me confiesa que al ver por fin su álbum en plataformas digitales, fueron un sinfín de emociones las que la invadían, lágrimas en sus ojos fueron inevitables.

“Es un momento muy hermoso, culminante, de muchas satisfacciones, estoy bien pero bien contenta, muy feliz presentando ya por fin el nuevo disco, verlo en las plataformas digitales fue un momento de shock emocional, lloré mucho, lo confieso, fue un camino bastante difícil, bastante largo, un proceso de años para poder llegar a este momento, es como cuando terminas una carrera universitaria y ya llegas bien cansado a la meta, lloras y no sabes si por la felicidad, de emoción, del cansancio o qué”.

Una parte de la producción musical de Wendolee se grabó en un estudio en Los Mochis, Sinaloa y la otra parte, en Los Ángeles, California lugar donde radica la bella cantante.

En "Mi vida con banda" de Wendolee originaria de Torreón, Coahuila podemos encontrar sus más recientes sencillos "Lo haremos sufrir" y "Así me hizo Dios":

Con 'Lo haremos sufrir' nos fue bastante bien, y con el segundo sencillo, 'Así me hizo Dios', nos está yendo todavía mejor.

Así mismo en "Mi vida con banda", podremos deleitarnos con temas como:

Vieja Payasa : "que fue cuando me pelee con una de mis grandes amigas y compuso ese tema".

: "que fue cuando me pelee con una de mis grandes amigas y compuso ese tema". La Cachonda : "que fue mi inicio de querer pasar el mensaje de body positive que traigo ahora.

: "que fue mi inicio de querer pasar el mensaje de body positive que traigo ahora. Baladas bonitas como Háblame por favor .

. Mentiras mentiras o Inmune al corazón : "son canciones que hablan de dolor, hablan de una etapa de mi vida donde me di cuenta de muchas traiciones, de muchos amigos falsos que estaba rodeándome.

o : "son canciones que hablan de dolor, hablan de una etapa de mi vida donde me di cuenta de muchas traiciones, de muchos amigos falsos que estaba rodeándome. Te Amo : "un tema que le compuse a mi esposo, esa canción habla de cosas muy reales".

Yo siempre he sido muy sincerota, muy real no escondo nada de mi vida les comparto todo a través de redes sociales, nací un reality show, me han visto hasta bañándome, entonces soy muy sincera hasta con mi música.

Sin dudar alguna, una producción de estudio con la muchas y muchos, podrán identificarse con más de uno de los temas al sonar de la tambora sinaloense.

“Un disco que trae amor, dolor, que trae diversión, que considero es lo que me convierte en Wendolee, es una manera muy sincera, y a través de la música dejarles todas estas memorias que he vivido durante estos últimos años".

Wendolee comparte un bello mensaje de amor propio

Uno de los sencillos del disco que Wendolee promociona es "Así me hizo Dios", que va más allá de ser solo una canción que llegó en un momento bonito de su vida, que mantuvo guardada por tres años y que la sacó en el momento indicado, una canción que transmite un mensaje de aceptación y amor propio, una continuación de lo que ha venido haciendo por años a través de su organización Gordibuenas Fit Club.

Es una canción que habla de esa aceptación que debemos tener, esa aceptación que yo siempre estoy haciendo, un hincapié en la aceptación que debemos tener todos, y no solamente las gordibuenas, sino también las personas delgadas, que quizás a veces no se aceptan con lo bellas que son, todos nos juzgamos a veces de más.

"Todos a veces cometemos el error de enfocarnos en las cosas negativas más que en las positivas, tenemos muchas cosas positivas los humanos, ya de por sí estamos vivos, estamos parados viviendo un hoy, y es de lo que habla la canción, de sentirse seguros de lo que eres, ahora sí, que proyectarlo con una muy buena actitud de sentirte bonita o bonito, de sentirte valioso, porque en realidad somos valiosos, sigue con el mensaje por el cual he estado trabajando y luchando en los últimos años en mi organización Gordibuenas Fit Club y continúa la canción con este mensaje”.

Foto: cortesía

El video musical le llevó a la hermosa y carismática Wendolee un mes y medio de elaboración, un video súper divertido, como ella misma lo califica, donde ella protagoniza todos los personajes que aparecen.

"Se me ocurrió la maravillosa idea de que yo hiciera todos los personajes del video, cuando iba a la mitad ya me estaba arrepintiendo de tan cansada que estaba (risas), un video donde también demuestro el talento de dos bailarinas profesionales, una de ellas es Mara Castica que ha hecho un gran trabajo y una gran labor para el mundo curvi, tiene varios videos virales y tuve la fortuna de que fuera mi bailarina principal".

Foto: cortesía

"Estoy muy orgullosa de esta canción que habla y deja algo bonito, que es lo que se necesita ahorita, se necesitan proyectos que le dejen y le inyecten cosas positivas a nuestra gente y a nuestras redes sociales; es importantísimo que se puedan seguir transmitiendo cosas buenas, ya que desgraciadamente están pasando muchas cosas muy tristes en el mundo, y se necesita una balanza, alguien que diga: ‘A pesar de todas las cosas, así me hizo Dios y así hay que vivir la vida, contentos y felices’”, comentó Wendolee.

Wendolee alza la voz

Anteriormente en televisión nacional, llamaron "gorda" a Wendolee. La cantante tuvo una admirable respuesta en sus redes sociales, que muchas personas aplaudieron. Wendolee se desnudó y mostró muy orgullosa sus curvas, que no la hacen más o menos mujer, sino todo lo contrario, demuestra ese amor propio que tanto se ha empeñado en impregnar en las personas.

Tienen razón, subo y bajo de peso afectada por miles de cosas alrededor de mi vida, hay veces que estoy más delgada, hay veces que estoy más gordita, pero eso no deja de darme el valor de quien en Wendolee.

Te comparto el audio de lo que me contó Wendolee Ayala al respecto:

Compartiendo una de las frases que rigen su vida, disfrutar con lo que se tiene hoy, Wendolee estará promocionando su álbum "Mi vida con banda" en diversas ciudades de México, así como Los Ángeles, Indio (California) y Las Vegas.

A Wendolee también la podemos ver en la puesta en escena 4 Princesas desesperadas. Así mismo estará participando con su música y testimonio en "The Curvy Fest" en Cancún, Quintana Roo, además se seguir con Gordibuenas Fit Club: "también lavo los trastes en mi casa (risas) ando feliz, bastante ocupada con poco tiempo para dormir, pero muy feliz".

¿Wendolee Ayala, a quien dedica este hermoso momento que vive?

Va dedicado a esos soñadores que han recibido muchos no, aquellas personas que se han sentido que no pueden lograr las cosas por sus diferencias, a toda esa gente va dedicado este momento de mi vida, para todos ellos y todos los que vienen.

"Quiero lograr más cosas pero para todos esos soñadores que a lo mejor no son los predilectos en una compañía o que no fueron los favoritos de alguna situación y al final del camino se topan con que si pueden alcanzar las cosas, a todos esos soñadores les dedico esto que esta pasando con Wendolee", enfatizó la intérprete.