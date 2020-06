Wendolee Ayala, una orgullosa gordibuena que vive "Del otro lado"

Wendolee Ayala ha tenido grandes logros a lo largo de su vida, mismos que han llegado en el momento indicado, como el convertirse en mamá o firmar con Sony Latin Music. Y al firmar este importante contrato con dicha disquera, la cantante recordó una vivencia que la hizo llorar mucho, que lastimó su autoestima y la hicieron dudar sobre seguir su andar en la música.

Con mucho sacrificio y esfuerzo ahorró para poder pagar una producción discográfica. Logró conseguir posteriormente una cita con un importante programador de radio. Ya en dicha reunión, Wendolee le entregó el disco que con mucha ilusión, esfuerzo y amor había grabado, pero para su sorpresa, el programador de radio se lo regresó en cuestión de segundos. "Le vengo a presentar mi disco de banda, a lo mejor ustedes me conocieron en La Academia cantando canciones de Alejandra Guzmán y de Madonna, pero me dedico a la banda", dijo Wendolee a esta persona, quien tajantemente le respondió: "no, no lo voy a escuchar, estoy seguro de que tú ni siquiera has de escuchar música de banda, es más si te reviso el celular, seguro no has de traer canciones de banda".

En ese momento Wendolee Ayala quiso romper en llanto, "ya se imaginaran como me sentí, en ese momento yo quería llorar obviamente, pero son norteña todo este cuerpo gordibueno se hizo para poder estar bien plantada en el piso, agarré mi disco y me fui, si fue un momento donde dudé, donde dije 'será a lo mejor que toda la gente está correcta y no sirvo para cantar banda y me tengo que retirar'", contó la cantante en una charla en vivo con El Debate.

Wendolee se enfrentó a los estereotipos de la música Regional Mexicana y hoy en día, disfruta del fruto cosechado. Foto: cortesía

En medio de sus dudas sobre si debía retirarse, la vida le puso en su camino a dos personas que la ayudaron a levantarse y volver a creer en sí misma: Ramón Delgado, productor de su nuevo álbum, y Chuy Madrid, su mánager y confidente desde hace años. "Me sacudieron todas esas telarañas y miedos que tenían, me hicieron sacar la casta". Juntos produjeron “La Cachonda” que se convertiría en el primer éxito de radio de Wendolee Ayala.

Aunque hubiera sido más fácil que retirarse de la música, escuchó su voz interna y siguió haciendo caso a sus sueños. "Después de que ese programador me regresó en la cara el disco, tuve esa luz, yo creo que todo en esta vida tiene balances, hay veces que nos enfrentamos a estas cosas que yo me enfrente, pero de repente Diosito y la vida te van mandando esas pequeñas señales y esos pequeños premios de la vida que hay que saber reconocer, después de todo lo vivido, después de firmar con Sony Latin Music dije, 'no que no hijos de sushi'", expresó entre broma.

Hay que hacerle caso a nuestros sueños, a nuestra voz interna, sin miedo, defender lo que uno sueña, si se puede, es difícil sobre todo en la música siendo mujer, musica Regional Mexicana, pero no es imposible, tan no es imposible que sigo aquí.

La cantante mexicana y radicada en Los Ángeles, California desde hace ya muchos años, lanzó recientemente su nuevo álbum titulado "Del otro lado". Tanto ella y la casa disquera antes mencionada, tenían ya programado un gran lanzamiento para este disco, pero la actual contingencia sanitaria entorpeció todos sus planes.

Creo que la música y los discos llegan en momentos importantes y en momentos claves, este disco es un disco muy positivo, un disco lleno de mucha cumbia.

El primer sencillo 'Solo menea', es una canción que habla sobre bailar y quitarse las penas cuando estamos en momentos tan difíciles, "cayó como anillo al dedo por toda la situación que estamos viviendo ahorita, es un discasasazo con canciones bonitas que ojalá se den el tiempo de poderlo escuchar, ojalá que me apoyen siendo una mexicana viviendo en el extranjero, dedicada al género y dedicada a promocionar nuestra música mexicana".

Wendolee busca inspirar a otras personas a través de su música

¿Por qué "Del otro lado"? Wendolee mencionó al respecto: "siento que estoy del otro lado en muchas situaciones en mi vida personal, creo que he alcanzado muchas cosas muy bonitas y también llevo ya más de 15 años viviendo del otro lado del charco, y si ha sido enfrentarme a muchas cosas muy difíciles pero también he podido conquistar y tener logros al igual que otros paisanos que vivimos acá, no solamente las historias de inmigración son historias tristes hay historias muy positivas, personas hispanas y latinas que vienen y hacen carreras profesionales increíbles y es gente que está del otro lado, por eso pusimos este título".

Creo que me representa mucho, estuve por años batallando para que me pudieran reconocer como cantante de Regional Mexicano, estuve batallando con el peso para que la gente me pudiera ver como una persona llena de talento, no solo llena de cuerpo.

"Este disco representa para mí estar del otro lado, creo que ya pude sobrepasar muchos problemas, ojalá que pueda inspirar con este disco a otras personas que están viviendo estos mismos problemas, a impulsarse y conquistarlos, de eso de trata la vida, ir conquistando todos nuestros problemas".

Una de las canciones que mucho ha gustado de su nueva producción discográfica es "Sr. Oficial", una canción de su autoría y que trata de todas esas historias positivas de inmigración que contaba anteriormente en la entrevista.

También ha gustado "No puedo olvidarlo", composición de Sergio Andrade. "Yo sabía que este disco iba a tener una respuesta especial, porque es un gran disco preparado con mucho cariño, con mucho amor. Agradezco mucho a toda la gente que lo ha descargado, que lo ha escuchado, porque es una manera muy importante de apoyar a los músicos, un disco no solo está hecho por mí, tengo detrás a un montón de familias que vivimos de la música, productores, directores, ingenieros de audio, mi mánager".

A la gente que no lo ha escuchado, que se den la oportunidad de escuchar a esta gordibuena porque se van a sorprender.

Como muchos sabrán conocidos el carisma, la personalidad, la chispa y el talento artístico de Wendolee Ayala hace ya más de 15 años en la exitosa Primera Generación del reality musical La Academia. Tras terminado el programa de televisión, todos los participantes llevaron a cabo un extensa gira por México, Estados Unidos y Centro América.

Posteriormente cada uno de los cantantes egresados de La Academia debieron "rascarse con sus propias uñas", como coloquialmente se dice. Wendolee no la tuve tan fácil, debió enfrentarse a los estereotipos de belleza en la industria, asimismo era señalada por muchos como una "perdedora" al ser de las primeras expulsadas del programa antes mencionado.

"No ha sido nada fácil, ha sido muy complicado, todos tenemos nuestras historias y nuestras cosas difíciles que vivimos, pero siendo una mujer, no teniendo el cuerpo perfecto que se requería por los estándares de la televisión, el estigma de 'ella fue una de las primeras expulsadas, seguramente no vale la pena, es una perdedora', fueron muchas cosas a las que me tuve que enfrentar y eso también me lastimó mucho mi autoestima, cuando yo me fui de gira era una Wendolee muy diferente de la que se presentó en el último Auditorio Nacional que hice (en un reencuentro de la Primera Generación en 2017), ahora ya conquisté todos mis monstruos y mis miedos, pude regresar a ese Auditorio Nacional a presentarme con toda la fuerza, con todo el amor que tengo y sintiéndome muy valiosa, sintiéndome orgullosa del talento que Dios me dio".

No dejé que estas cosas me aplastaran y tampoco dejé que esto me hiciera sentir menos.

Foto: cortesía

En la entrevista en vivo que tuvimos con Wendolee Ayala, misma que te invitamos a ver, puedes encontrar muchas otras cosas que charlamos, como su faceta como mamá, su labor en Gordibuenas Fit Club, su postura ante el racismo en Estados Unidos al ser esposa y mamá de un afroamericano, así como el debut que tuvo el año pasado en la actuación.

