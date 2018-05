Las palabras de Wendolee ¡que muchas mujeres aplaudirán!

La cantante Wendolee Ayala ha difundido un poderoso, significativo y gran mensaje de amor propio a través de sus redes sociales.

Luego de que fuera llamada "gorda" en televisión nacional (en el programa Ventaneando), Wendolee publicó una palabras que toda mujer aplaudirá.

En su exitoso canal de YouTube "Gordibuenas Fit Club", Wendolee Ayala respondió al programa antes mencionado tras llamarla "gorda".

Posteriormente la intérprete hizo algo de admiración: ¡mostró su cuerpo al desnudo! con un mensaje con el que más de una mujer se identificará.

Si hablar de mi gordura y lonjas es noticia internacional vamos al menos a difundir un mensaje positivo, MUJER, ten valor de mirarte desnuda ante un espejo y encontrar belleza en cada parte de ti.

"incluso en aquellas partes en las que pasas rápidamente la mirada evitando verlas para simular que no están ahí, en esas partes que consideras feas y que juzgas con ojos muy críticos. Mujer ámate tal cual eres, no pueden existir defectos en algo tan único y perfecto, no pierdas un segundo mas de tu valiosa vida en sufrir por las diferencias que tiene tu cuerpo, esas son las mismas que te definen como única y hermosa, no dejes tu felicidad guardada para cuando adelgaces, no sufras por un cuerpo perfecto, por el cuerpo perfecto esta enfrente de ti, y es capaz de hacer milagros, tu misma ya eres un milagro".

En el texto que compartió en sus redes sociales, Wendolee invitó a todas las mujeres a amar su cuerpo y sentirse más que orgullosa por lo que vean en el espejo.

Tu cuerpo es capaz de amar y merece ser amado, Ámalo y repite ASI ME HIZO DIOS y acepta con orgullo cada parte de ti, ahora respira profundamente, vete desnuda ante el espejo y abre los ojos para admirar el único cirujano que puede arreglarte la vida...TU. Con mucho orgullo esta soy yo #asimehizodios.

La cantante ha lanzado su nueva canción "Así me hizo Dios", un tema donde hace referencia a todo lo que expresó en su texto.