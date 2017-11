Wendolee cosecha ¡el amor sembrado durante 15 años!

Wendolee Ayala está recibiendo el amor que ha sembrado a lo largo de estos 15 años.

Aunque hoy en día se encuentra en una etapa maravillosa de su vida, no todo ha sido miel sobre hojuelas, sobre todo en este género musical dominado por los hombres.

Le han cerrado las puertas en su cara, le han regresado sus discos, programadores de radio le han negado tocar su música por no tener una “historia trágica” de vida: “creo que estamos haciendo muy bien camino todas las mujeres que estamos actualmente tratando de dejar huella en la música Regional Mexicana, vamos avanzado pasito a pasito, si ha sido bastante difícil, se me han cerrado las puertas no solo por ser mujer sino también por la empresa donde nací”, comentó Wendolee en una charla, como siempre, muy agradable con EL DEBATE.

Amargo desamor convertido en todo un éxito

La cantante promociona su nuevo sencillo en género de banda, Lo haremos sufrir: “por infieles, por malditos, por desgraciados…”, expresó con su toque humorístico.

Lo haremos sufrir es una vivencia real. Al vivir junto a una de sus mejores amigas su desamor, Wendolee sintió la necesidad de componer este tema y así, poderle demostrar a su amiga que vale muchísimo más que todo ese dolor causando por ese “cabrón”, como señaló Wendolee.

“Estuvo pasando por una relación tormentosa en la que no se podía salir por años, yo estando a su lado, vive con ella todos sus desamores, todas sus lloraderas, depresiones, porque este, ahora sí que con el perdón de la palabra, este cabrón le seguía aplicando la misma siempre y en esa desesperación de quererle explicar a una de tus amigas y hacerle entender que ella vale mucho más que eso y que puede lograr superar esos amores, escribí esta canción, donde en verdad me nació del más profundo sentimiento de decir a una amiga, salte del hoyo donde estas, vámonos a parrandear”.

Un disco digno de la banda sinaloense

Su nueva producción musical al son de la banda sinaloense, la grabó en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa: “comí aguachiles, no me aguante la dieta (risas)”.

Wendolee se manifestó amante del sonido tradicional de la banda.

Hoy en día muchas agrupaciones de este género están fusionando toda clase de sonidos.

“Van a encontrar un sonido tradicional pero a la vez letras bastantes innovadoras, bastantes sincerotas como soy yo, también muy desmadrosas, este disco que sale como a mediados del próximo año, trae canciones que son mías, ya sabes que mi manera de componer es diferente y muy sincera, trae canciones como La Cachonda, es una recopilación de mis últimos 8 años quizás de banda sinaloense, una recopilación de los temas más importantes”.

El segundo sencillo de esta nueva etapa de Wendolee, tras haber firmado un importante contrato con Sony Music, ya está más que listo para ser escuchado. Lleva por nombre Así me hizo Dios, el cual será lanzado el próximo mes de febrero de 2018.

“Atiende el mensaje un poquito parecido a lo de Gordibuenas Fit Club, ya lo escucharán, está más feliz, es para mover las nachas”, expresó Wendolee con su toque de humor, quien invita a apoyar su nueva música.

La talentosa cantante asegura que más no puede pedirle a la vida, ya que se encuentra en una etapa llena de bendiciones. Precisamente en el pasado Día de Acción de Gracias, que Wendolee celebró con su familia en Los Ángeles (ciudad donde radica), tuvo mucho por que agradecer.

“Estoy en un momento donde no me puedo quejar, este año para mí ha sido un año fabuloso en todos los aspectos, empezando con el cierre del contrato con Sony, con la gira de Primera Generación, la organización de Gordibuenas Fit Club y todo esto ha sido de verdad algo muy importante y aparte de contar con la salud de mi mamá, como ustedes sabrán ha estado combatiendo el cáncer por los últimos tres años, fueron años bastantes difíciles para nosotros en cuanto a familia, pero ya a partir de este año estamos recibiendo muy buenas noticias y la verdad estoy, que te puedo decir, no puedo pedir más, tengo un equipazo de trabajo, muy contenta en una etapa de mi vida muy bonita”.

Y tocando el punto del reencuentro en escena de la Primera Generación, Wendolee Ayala desmintió todos esos rumores que aseguraban, la cancelación de la gira de Primera Generación, luego de unas diferencias que hubo entre Toñita y Myriam.

En exclusiva a EL DEBATE, Wendolee dio a conocer que el próximo 6 de diciembre, Primera Generación se presentará en Cancún, Quintana Roo.

“Nosotros firmamos un contrato por años, no es cierto (la cancelación de la gira), ya toda la gente hace chismes de cosas, si hubo pleitos, no te lo puedo negar porque eso fue público, saltaron chispas, pero no me corresponde a mi hablar de eso, lo que si me corresponde a mi decir, es que si sigue la gira, a mí no me han dicho de parte de la oficina que se ha cancelado ni nada, lo que si es que si están retrasados en las fechas, puesto que ya se nos vinieron las fechas decembrinas encima, se están atravesando muchos compromisos, aparte estamos hablando de que tienes que coordinar 12 agendas, es complicado, sin embargo te digo, sigue la gira, el 6 de diciembre vamos a Cancún como Primera Generación, voy hacer mi split (risas), todo sigue”.

Wendolee resaltó en letras mayúsculas que las mujeres, han tenido un papel muy importante en el Regional Mexicano, como mencionamos al principio de esta publicación, un género dominado por los hombres.

“Habemos mujeres que estamos abriéndonos caminos paso a pasito, habemos mujeres muy talentosas, definitivamente las mujeres somos muy importantes en este género, ha habido en la historia desde que yo me acuerdo mujeres muy importantes como lo es Chayito Valdez, Lola Beltrán, Paquita la del Barrio, Jenni Rivera…realmente hay mucha mujer muy talentosa, se necesita trabajar el doble, la gente está acostumbrada a escuchar estos temas en voces masculinas”.

Asimismo, comentó lo difícil que ha sido que su música sea escuchada.

“Muchas de las empresas me ha tocado que me dicen: ‘tu vienes de tal empresa, no te puedo entrevistar’, me ha tocado muchas veces que me han cerrado las puertas en la cara, que me ha regresado mis discos, programadores que me han dicho no te voy a escuchar porque tú no tienes una historia así, de que me fue demasiado mal en la vida…he tenido que enfrentarme a eso, no ha sido fácil, sin embargo, con tenacidad, con disciplina, con una visión, con un sueño fijo, sobre todo con sinceridad y con integridad, eso es lo que me ha mantenido a flote en una carrera tan complicada”.

El 2018 será un año con mucho trabajo para Wendolee, sin dudar alguna, su gran momento ha llegado.

“Bendito Dios, mucho trabajo, ahí vamos, me voy abriendo paso a paso con mucho esfuerzo y trabajo, ahorita tengo la combinación perfecta, tengo la disquera perfecta y mi equipo perfecto, esto no es trabajo de una sola persona, no me lo puedo adjudicar yo, es trabajo de mucha gente, estamos avanzando con mi música, espero que a la gente le pueda gustar, que se puedan identificar con las letras que traemos y que se tomen el tiempo que si vamos a estar en vivo por favor que vayan a ver como hago mi Split (risas), como muevo las nachas, se van divertir mucho se los prometo”.

Por último, Wendolee comparte una bella reflexión:

“Si he tenido mis dificultades, pero como siempre lo digo, estoy muy enfocada en engrandecer las cosas buenas de mi vida, que ese es el mensaje que yo también le quiero pasar a toda la gente, a todo mundo nos pasa dificultades, pero realmente una manera de vivir felices, es engrandeciendo cosas que uno ya tiene, cosas que con las uno cuenta, con las que te levantas y ya están ahí, yo por eso he promocionado mucho el que hay que fortalecer todos nuestros talentos y no hacerle mucho caso a los defectos que podamos tener, esconderlos…de verdad que si tomas las cosas con una actitud positiva, es la solución para andar feliz por la vida, no importa las adversidades”.