Wendy Sulca lanza nueva versión de su popular "Cerveza, cerveza"

A una corta edad Wendy Sulca se convirtió en todo un fenómeno viral de YouTube debido a algunas de sus canciones folklóricas, como "La Tetita" y "Cerveza, cerveza". Hoy en día la cantante peruana a trabajado en su nueva imagen con nuevas canciones como "Eso ya fue" y "Chao chao chao".

Wendy Sulca nunca ha renegado de sus raíces y prueba de eso, es el lanzamiento que llevó a cabo anteriormente de una nueva versión de su tema viral "Cerveza, cerveza".

En "Cerveza, cerveza 2.0" Wendy Sulca cambió el estilo chicha de los huaynos que tanto la caracterizaron en su infancia para ahora, a sus 23 años de edad, reconvertir ese popular tema con una nueva letra y una mezcla de electrocumbia y ritmos urbanos como el hip hop. La nueva "Cerveza, cerveza" en colaboración con Miss Bolivia y Maca del Pilar, sirvió a la artista peruana para inaugurar su vínculo firmado recientemente con la discográfica Sony Music y la distribuidora musical The Orchard, "estoy muy emocionada y agradecida, se vienen muchos proyectos increíbles y, una vez más, ¡gracias por confiar en mí!", comentó en sus redes sociales.

El video musical estuvo a cargo de Pasaje 18, productora reconocida por su trabajo con artistas internacionales como Café Tacvba, Gepe, Esteman, Nito Mestre, No Use For A Name, entre otros.

De acuerdo con la cantante "Cerveza, Cerveza 2.0" busca empoderar a la mujer y dejar claro que ellas también pueden divertirse y comerse al mundo.