Wenne protege a Wonho de los malos tratos de Highline Entertainment: "denle lo que realmente merece"

Wonho, nombre artístico de Lee Hoseok, significa "protector". El fandom del cantautor y productor musical surcoreano unió fuerzas para protegerlo y defenderlo de los malos tratos de Highline Entertainment, agencia con la cual firmó un contrato exclusivo en abril de 2020 para su lanzamiento como solista, unos meses después de haber tomado la decisión de dejar la agrupación de K-Pop MONSTA X.

De acuerdo con Wenne, nombre que Wonho le dio a su fandom, la agencia surcoreana Highline Entertainment (empresa filial de Starship Entertainment), no le da al Idol de 28 años de edad el trato que merece, señalando que los lanzamientos musicales que ha llevado a cabo como solista, no han tenido la promoción adecuada.

Wenne expresó su sentir y en Twitter hicieron trending topic el hashtag #Wonho_Deserves_Better (Wonho se merece mejor). "Wonho es una luz de artista y un amor de persona, está en una empresa que lamentablemente no valora ni un 5 por ciento de lo que él es y no le dan lo que merece, Highline eres una basura", comentó una fan.

Toda esta campaña en defensa del ex integrante de MONSTA X, comenzó luego de que su Fancafe fue eliminado debido a la inactividad de su administrador.

¿Siempre será así? ¿A caso deber ser Wenee quien haga todo el trabajo que @Highline_Ent no hace? Tremendo artista que tienen entre sus manos y lo menosprecian de esta forma tan injusta. ¡Hagan bien su bendito trabajo y denle a Wonho el respeto que merece! #WONHO_DESERVES_BETTER pic.twitter.com/PGzG34NZve — Elisha, Jake Kim's Lover (@Elishajt0) June 22, 2021

Una integrante de Wenne manifestó que Wonho tiene que esperar a que Highline Entertainment le confirme si puede actualizar en sus redes sociales, "y el mismo staff estuvo inactivo por 3 meses dejando el Fancafe de Wonho a la suerte, hasta que dejó de ser una cuenta oficial, ¿qué pasa acá?".

Un Fancafe es un foro o medio en el que los Idols y los fans pueden mantener comunicación. El reclamo de Wenne hacia Highline Entertainment fue claro y contundente:

Wonho lleva 6 años dentro de la industria, ¡merece respeto! Si no le van a dar el trato que se merece, entonces déjenlo libre para que una empresa que si lo valore, le dé todo lo bueno y bonito que merece.

Asimismo otras fans escribieron en Twitter: "Wonho es de los artistas más completos de la industria, Highline Entertainment date cuenta del gran artista que está en tu empresa" y "no le dan la promoción que merece, no lo dejan asistir a programas de variedades, quien se promociona es Wonho por sí solo, y quien siempre da lo mejor de sí es Wenee".

Lee Hoseok, mejor conocido como Wonho, debutó el 14 de mayo de 2015 con la boy band MONSTA X, lanzada por Starship Entertainment. En octubre de 2019, para no afectar a sus amigos de la agrupación, dejó la banda al ser acusado de una serie de falsas alegaciones; posteriormente las investigaciones demostraron su inocencia.

En agosto de 2020 llevó a cabo su debut como solista con su un sencillo pre-lanzamiento "Losing You"; hasta el momento ha deleitado a Wenne con dos EPs: "Love Synonym #1: Right for Me" y "Love Synonym #2: Right for Us".

