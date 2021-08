"Whalien 52", la bella y a la vez triste canción de BTS inspirada en la ballena más solitaria del mundo

Cada una de las canciones de BTS tiene un hermoso significado y reconfortan a sus millones de fans alrededor del mundo. En verdad la música de la agrupación musical originaria de Corea del Sur, sana y consuela al ARMY y cuando un día es gris, el panorama cambia por completo. Hoy hablaremos de uno de los temas más preciosos de Bangtan: "Whalien 52", inspirado en la ballena más solitaria del mundo.

"Whalien 52" fue compuesta por Suga, RM, J-Hope, Pdogg, "Hitman" Bang y Brother Su, incluida como B-Side en el cuarto EP de BTS "The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2" ("El momento más hermoso de la vida"), lanzado en noviembre de 2015. La canción es una metáfora sobre el aislamiento social que suelen padecer los adolescentes.

En "Whalien 52" Bangtan Sonyeondan refleja el sentimiento que viene al hablar pero nunca ser escuchado, cuestionado pero nunca entendido.

Como mencionábamos al inicio, esta reconfortante canción de "Los chicos a prueba de balas", está inspirada en la ballena de 52 hercios, también conocida como la ballena solitaria o Whalien 52, muy probable la última en su especie, una ballena muy especial, su voz es única.

Mientras que otras ballenas usan una frecuencia de 15 o 25 Hertz para comunicarse, este cetáceo anta al doble de su frecuencia, 52 Hertz; solo ella es capaz de alzar sus tristes melodías a tal frecuencia sin escuchar jamás una respuesta, ninguna otra ballena es capaz de oírla. Fue encontrada a fines de la década de los 80's y monitoreada hasta la fecha.

Los científicos notaron que Whalien 52 no era como cualquier otra ballena, no tiene familia, no pertenece a un grupo, nunca ha tenido siquiera un compañero; tristemente vaga sola por el inmenso océano. Con su alta frecuencia de voz llama a otras ballenas para que le hagan compañía, pero no la escuchan. Es por eso que también se le conoce como la ballena más solitaria del mundo.

Científicos del Instituto Oceanográfica de Woods Hole han sido contactados por personas con sordera, quienes creen que la ballena podría ser sorda.

Kim Namjoon, mejor conocido como RM (líder de BTS), comentó sobre esta triste y bella canción a la vez: "al igual que en 'Whalien 52', estaba solo, pero nunca me di cuenta de que ustedes (ARMY) son el ancho mar que me abrazo mientras yo respiraba y nadaba. Acogieron mis 'hertz' y los escucharon de buena manera ¿Qué más puedo decir? Estoy muy agradecido".

Te comparto una parte de la letra de "Whalien 52":

En medio de este vasto océano

Una ballena habla en un tono bajo

Pero el peso de su soledad la hace callar

Sabe que no importa cuanto grite, su voz nunca alcanzará a nadie

No me importa, está bien, pase lo que pase ahora, me da igual

Si lo único que se detiene a mi lado es esta nostalgia

Este candado sella mis labios, completamente ahogado en soledad

Alguien dice 'mírate bastardo, eres casi como una celebridad'

Oh, a la mierda, si es cierto, y que

Incluso si ese alguien me abandona, está bien

Las palabras que sin cuidado me lanzan se transforman en una pared

Y hasta mi soledad te parece una razón para resentirme

Atrapado dentro de estas paredes

Aún cuando me haya quedado sin aire

Me dirijo hacia la superficie

Solitaria, solitaria, solitaria ballena

Cantando sola de esta forma

¿Seré capaz alguna vez de brillar aunque sea como una isla desierta?

Solitaria, solitaria, solitaria ballena

Intentando volver a cantar

Hasta que esta melodía sin respuesta alcance el mañana

No más, no más, cariño

No más, no más

Esta infinita frecuencia algún día podrá llegar hasta el otro lado del mundo

Por tener una manera diferente de comunicarse, la ballena Whalien 52 está destinada a la soledad, sin embargo, ella sigue llamando con su alta frecuencia, esperando encontrar compañía. BTS le dice a sus millones de fans que no están solos como pensaban, que hay más personas como ellos quienes entenderán sus palabras en la misma frecuencia. Su voz no permanecerá en silencio y todo lo que deseen expresar, será escuchado.

Nuestras palabras necesitan ser dichas, nuestra música necesita ser interpretada, incluso si no hay nadie para presenciarlas. Al final de la canción BTS dice: "hasta las ballenas ciegas serán capaces de verme, hoy vuelvo a alzar mi voz".

Leer más: ARMY mexicana vive fascinante experiencia en fanmeeting de BTS; ahora para el fandom Sonora es "Sonara"