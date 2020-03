"Who", la fabulosa colaboración de Lauv con Jungkook y Jimin de BTS

Luego de dos exitosos EPs, Lauv lanzó su primer álbum titulado "How I'm Feeling (Como me siento)", conformado por 21 canciones donde el artista comparte sus pensamientos y los diferentes aspectos de su personalidad. Naturalmente, una canción está recibiendo mucho amor en particular; se trata del sencillo "Who" en colaboración con Jungkook y Jimin, integrantes de la banda global BTS.

La canción viene acompañada de un video musical de un solo plano en el que Ari Staprans Leff, nombre real de Lauv, aparece sentado junto a una mesa interpretando "Who" a cámara; la frustración y la desesperación son las dos respuestas emocionales protagonistas. La canción llega cargada de un poderoso significado, ¿en qué se ha convertido la persona de la que me enamoré?

Lauv, quien usa una camisa morada (el color representativo de BTS), se muestra ansioso y harto de esperar amor. Cuando llegan las voces de Jungkook y Jimin él baja la cabeza derrotado, antes de levantarse para cantar junto con ellos, expresando la desesperación de la canción y emulando sus voces. "Estás lecciones y todas las voces están en mi cabeza, a veces me haces sentir que estoy loco, a veces empiezo a pensar que me odias...necesito saber ¿quién eres tú?, porque no eres la chica de quien me enamoré", canta Lauv en la primera parte de la canción.

Posteriormente las angelicales voces de Jungkook y Jimin llegan. "Sintiéndome hipnotizado por las palabras que dijiste, no me mientas, solo quiero entender", canta el Golden Maknae de BTS, mientras que Jimin interpreta, "cuando la mañana llega todavía estás en mi cama, pero hace tanto frío". Cabe mencionar que ambos Idols cantan en inglés en el nuevo tema de Lauv.

"Who" es la segunda colaboración entre Lauv y BTS. En octubre pasado los "Príncipes del Pop" lanzaron "Make it Right" en colaboración con el cantautor estadounidense. En una entrevista que Lauv tuvo en noviembre del año pasado para GQ Magazine, habló sobre este trabajo musical con Bangtan.

Lo loco de la colaboración BTS es que sucedió inmediatamente después de la primera vez que los conocí.

"Habían publicado un par de videos cantando mis canciones y fui al show en Wembley, sus fans me impresionaron, es diferente a todo lo que he visto, donde tuve la oportunidad de ir al backstage para saludarlos; estaba súper nervioso pero cada uno de ellos era muy dulce".

"Nos tomamos una foto juntos y cuando me alejaba, una persona de su equipo dijo, 'les encantaría tenerte en un remix de 'Make it Right', ¿te gustaría hacer eso?, por supuesto', literalmente no hubo otra respuesta que absolutamente, así que la grabamos al día siguiente en un estudio en Londres", contó Lauv.

Por otra parte, ante el lanzamiento de su álbum "How I'm Feeling", el diario argentino Clarín publicó una entrevista con Lauv quien ha compuesto canciones para Celine Dion, Demi Lovato o los Backstreet Boys. El periodista Lucas Garófalo le preguntó: "Además de escribir para los Backstreet Boys, estás colaborando bastante con BTS, ¿te gustaría estar en una boy band?", a lo que el cantante respondió, "¡fue mi sueño durante años!".

Para mí fue increíble conocer a BTS y ver que tenían playlists con temas míos y que los tocaban en sus live streams. Tienen unas voces hermosas y diferentes, y cuando las juntás sucede algo muy lindo.

"Además, no sabés cómo trabajan (BTS), respeto mucho eso. En mi disco ('How I'm Feeling') yo soy mi propia boy band imaginaria, inventé seis personajes de mí mismo, cada uno con su color y su personalidad. ¡Soy una boy band de un solo hombre!", resaltó Lauv.

Cabe recordar que RM, líder de BTS, reveló está exquisita colaboración durante una charla con Billboard en la alfombra roja de la pasada entrega de los Premios Grammy 2020, cuando se les preguntó sobre futuras colaboraciones.