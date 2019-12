Will Hunt de Evanescence reacciona ante la quema de su batería

El Knotfest Meets Force Fest en la Ciudad de México terminó en caos, cancelación de shows y la quema de varios instrumentos, entre estos una costosa batería de Masterworks de la empresa japonesa Pearl, propiedad de Will Hunt, músico de Evanescence. Según el sitio web de Pearl, una Masterworks cuesta alrededor de 19 mil dólares (370 mil pesos mexicanos).

En su cuenta de Instagram Will Hunt habló sobre lo ocurrido la noche del sábado en el Knotfest, además de mandarle un claro mensaje a las personas que quemaron su batería. "Tengo muchas preguntas sobre esto, pero primero que nada, todos estamos bien.

Amamos México y en general los fans son increíbles, el motín fue causado por un pequeño grupo de imbéciles y esto no cambiará mi amor por los mexicanos o nuestros fans en México.

El baterista de Evanescence se refirió con ironía y molestia a la vez, sobre las personas que causaron los disturbios, poniendo en riesgo la vida de miles de personas. "Número uno, ¿incluos te amotinas?, quiero decir, demonios, si vas a hacerlo realmente hazlo, quema toda la maldita cosa (su batería). Lo que hiciste fue débil y estúpido, solo como tú".

Segundo, si vas a incendiar mi hermosa batería Pearl, que significó el mundo para mí, ¡al menos cocinca carne o malvaviscos sobre el fuego!

"Maldito débil, amateurs, nuevamente débil y estúpido como tú; y en tercer lugar, para el amable trabajador que intenta limpiar el desastre, antes de que retire mi bateria que aún arde, probablemente debería asegurarse de que las brasas estén apagadas porque podría volver al fuego, así que ahí tienes".

Will Hunt compartió también la moraleja de todo esto: "la moraleja de la historia no es nada de medio cu...,menos que nada, tu jodido motín, que de nuevo fue débil y estúpido como tu mier...".

Sobre el caos en el Knotfest, todo comenzó cuando en la presentación de Cherry Bombs, algunos asistentes comenzaron a saltarse la valla de seguridad que dividía la sección general del VIP, hasta derribarla. Los disturbios ocasionaron la cancelación de las presentaciones de Evanescence y Slipknot.

"Estamos muy muy decepcionados porque no tuvimos la oportunidad de tocar para ustedes esta noche en KnotFest, las últimas bandas no pudieron tocar por una cuestión de seguridad con las barricadas y era algo que no podía ser reparado, lo sentimos mucho, los amamos; estábamos esperando ahí justo como ustedes con la esperanza tener una oportunidad pero no funcionó esta noche", comentó Amy Lee, vocalista de Evanescence en un video compartido en redes sociales.