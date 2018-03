Will Smith revive su icónica etapa de 'El príncipe del rap'

Will Smith es el responsable de uno de los temas musicales más icónicos de la televisión, la canción de apertura de The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe del rap de Bel-Air) que fue un éxito rotundo.

El actor Will Smith visitó el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y el conductor lo invitó, a hacer un recorrido por los temas musicales de las series más reconocidas de la televisión.

Will Smith y Jimmy Fallon interpretaron juntos un divertido remix iniciando con “Thank You For Being A Friend” de las Golden Girls y siguiendo con temas de:

"The Jeffersons".

"Dave's World".

"Good Times".

"Full House".

"Three's Company".

"The Andy Griffith Show", entre otros.

Como no podía ser de otra manera cerraron el espectáculo con el rap de "El príncipe del rap".