Will Smith hace gran revelación sobre 'El príncipe del rap'

No podemos imaginar la vida del querido actor Will Smith, sin la exitosa serie "El príncipe del rap". Y no es para menos, ya que fue la serie que lo lanzó al estrellato.

A través de un video en su canal de YouTube, Will Smith reveló que lo llevó a convertirse en "El príncipe del rap". La razón principal fue el dinero.

Will Smith relató que tras iniciar una carrera musical, su primer disco fue un gran éxito, pero el segundo y tras el derroche de su fortuna, un fracaso que pudo arruinarlo, por lo que decidió probar suerte en la televisión.

"Hicimos mucho dinero, logramos un triple platino. Compré motos y autos. Una vez llamé a Gucci de Atlanta y pregunté si podían cerrar la tienda para mí y mis amigos. Me da risa, pero eso fue estúpido. El tema es que lanzamos un segundo álbum y fue un desastre".

Gasté todo mi dinero y no había pagado los impuestos. Ser famoso y estar quebrado es la peor combinación, porque sigues siendo famoso y la gente te reconoce, pero lo hace dentro de un autobús de transporte público. ¡Y te piden les firmes a su bebé!

La entonces novia del actor le aconsejó ir al show de Arsenio Hall, en el que conocería a Benny Medina, el verdadero "Príncipe del Rap". Luego de una audición, donde su caracterización les encantó a todos, ganó el contrato y tres semanas después ya estaban grabando el piloto de la exitosa serie.

"Ahí Benny me soltó la idea de este show y yo le dije: 'no sé, no soy actor'. Luego me llevó a conocer a Quincy Jones (su coproductor). Me lo presentó y Quincy me dijo que le gustaron mis videos musicales. Me propusieron hacer una audición. La moraleja de esta historia es 'di siempre sí' y escucha a tu enamorada", concluyó Will Smith.