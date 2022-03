Will Smith podría perder su estatuilla del Oscar al golpear a Chris Brock

Estados Unidos.- Pese a los grandes momentos que se vivieron en la edición número 94 de los premios Oscars, uno quedará para siempre en la memoria de los televidentes, se trata del tremendo golpe que le dio Will Smith a Chris Brock por hacer un chiste incómodo y cruel sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Toda acto tiene su consecuencia y para Will podría ser muy caro, pues la historia de su escándalo a nivel mundial no termina, a pesar de que Chris decidió no presentar cargos, podría perder su estatuilla del Oscar; la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas todavía no define la sanción que recibirá por el acto de violencia durante la ceremonia.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación estadounidenses, dentro de las próximas horas, se reunirá la Junta para el veredicto de su sanción, el cual será dado a conocer el próximo miércoles.

Se especula que dicha sanción podría hacerlo devolver su estatuilla del Oscar, incluso, acabar con la carrera artística de Will Smith. Asimismo, en el peor de los escenarios podría ser expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

En caso de que el actor estadounidense una larga trayectoria sea expulsado, sería el cuarto actor en toda la historia en quedar fuera de la Academia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas presentó un comunicado en donde condena las acciones de Will en la ceremonia de los Oscars 2022, en donde hablan sobre lo ocurrido.

"La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California", se puede leer en el comunicado.

