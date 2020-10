Will Smith se ríe de los memes que salieron tras hablar con su esposa Jada Smith

Estados Unidos.- Will Smith cree que es gracioso que sus lágrimas se hayan convertido en el meme del año al darse la famosa conversación con su esposa Jada y su relación fuera del matrimonio.

El actor superestrella, de 52 años Will Smith, se convirtió en la fuente de muchas bromas después de sentarse para una emotiva entrevista sobre su matrimonio con su esposa Jada Pinkett Smith en su programa Red Table Talk a principios de este año.

Y aunque Will estaba feliz de ayudar a la gente a reír, insistió en que no estaba llorando, sino que en realidad solo sufría de ojos secos después de tener un exceso de cafeína, abriéndose durante una entrevista para aceptar el premio Robin Williams Legacy of Laughter.

'No estoy muy triste', razonó mientras se secaba la cara con un pañuelo de papel. "Creo que porque bebo tanto café me deshidrato y me lloran los ojos".

Will Smith empezó a reír al ver todos los memes que salieron después de la entrevista con su esposa y la noticia se hiciera viral. AFP

"Sé que la gente piensa que estoy llorando todo el tiempo ... no estoy llorando". "Es una pena", intervino Jada desde detrás de la cámara con una sonrisa. 'Es una pena.'

Continuó, explicando cómo sus ojos llorosos llegaron a ser la estrella de su reveladora Red Table Talk en julio.

Era medianoche y estábamos filmando a medianoche porque estábamos tratando de apurarnos para ir al aeropuerto por la mañana.

"Debería haberme mantenido firme cuando dije que volviera a grabar todo", intervino la estrella de Girls Trip, Jada. "Todo el mundo es como el pobre Will", se rió mientras Jada gruñía.

El rostro del actor de Fresh Prince Of Bel-Air se convirtió en una broma viral después de que él y su esposa se sentaron para aclarar el aire sobre su 'enredo' con la cantante August Alsina, lo que provocó miles de memes. "Se aman a sí mismos un poco Will", dijo uno, doblado de risa.