Will Smith y el efecto dominó tras abofetear a Chris Rock: Sony pausa la producción de "Bad Boys 4"

El haber abofeteado al comediante Chris Rock durante la transmisión en vivo de los Premios Óscar 2022, está teniendo un efecto dominó en la carrera de Will Smith, uno de los actores más aclamados de Hollywood. Luego de este altercado, hace unos días renunció como miembro de la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables, aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. La lista de personas a las que he dañado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos y amados amigos, los asistentes y a los espectadores de todo el mundo desde sus casas", manifestó Will Smith, ganador del Óscar como "Mejor actor", mediante un comunicado.

Tras su agresión a Chris Rock, unos proyectos que tenía han sido pausados. Uno de estos es la película "Bad Boys 4" de Sony Pictures Entertainment. Los rumores se están haciendo fuertes en la llamada "meca del cine".

De acuerdo con The Hollywood Reporter, "Bad Boys 4" había estado en desarrollo activo y Will Smith, antes del incidente en la ceremonia de los Premios Óscar, recibió 40 páginas del guion. "Ahora habrá una...pausa...en el trabajo a medida que se desarrollen las cosas".

Cabe mencionar que la tercera entrega de esta franquicia, "Bad Boy para siempre", en el 2020 recaudó 426 millones de dólares en las taquillas a nivel mundial y, debido a la pandemia, fue el estreno número uno de Hollywood ese año.

Recordemos que en la pasada entrega de los Premios de La Academia, gala que tuvo lugar en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California, Estados Unidos, cuando Chris Rock iba a presentar el premio a "Mejor documental", hizo una broma sobre la alopecia que padece la actriz Jada Pinkett Smith, lo que no fue de su agrado. Su esposo Will Smith subió al escenario y lo abofeteó, dejando anonadados a todos los asistentes y espectadores.

Un día después ofreció disculpas a Chris Rock a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales y posteriormente, renunció a la Academia de Las Artes y Ciencias Cinematográficas.

David Rubin, presidente de esta organización, informó que la renuncia de Will Smith fue recibida y aceptad de manera inmediata. "Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith, por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril".

Otro de los proyectos de Will Smith que fueron pausados, fue "Fast and Loose", una película original de Netflix, protagonizada por él. "Pero poco después del ataque de Smith a Chris Rock en el escenario de los Óscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano", según publica The Hollywood Reporter.