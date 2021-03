William Levy celebra los 15 años de su hijo y es su vivo retrato

Muy feliz se encuentra en estos momentos William Levy de 40 años de edad, pues su hijo mayor Christopher Alexander festeja su cumpleaños número 15, por lo cual el actor originario de Cuba lo felicitó desde muy temprana hora.

Y es que William Levy no solo puso una foto de su hijo Christopher Alexander en redes sociales, pues le mandó un bello mensaje al joven quien para muchos es la misma copia de su padre, por lo cual muchos le hicieron saber al actor que se parecen y el cumpleaños del joven fue el momento indicado para decirlo.

#happybirthday to you My #champ @christopherlevy ya son 15 años..Mi gente hoy les comparto con mucho orgullo una de las muchas conversaciones que tengo con mi hijo. Estoy muy orgulloso de ti mi campeón. Esto fue 27 de noviembre de 2020 y eran la 1:01 am, dice parte del mensaje de William Levy.

YO: Amo papi. Buenas noches. Los quiero mucho. No me gusta estar lejos de ti. Te extraño mucho. Pero estoy tan feliz de tener el mejor hijo del mundo. Doy gracias a Dios todos los días por darme el mejor hijo que un padre podría tener y me hace más fuerte saber que eres fuerte, dice parte del mensaje.

Dichas palabras fueron tan emotivas que los fans de William Levy le hicieron saber al artista que es un padre grandioso y que son pocos los que son igual al cubano, quien mostró orgullo total por su hijo.

Celebra el hijo de William Levy su cumpleaños número 15

"Cómo pasa el tiempo hermano. Hay que disfrutarlos antes de que emprendan el vuelo! Feliz cumpleaños al Junior", "Felicidades a tu ángel, a tu príncipe, a tu niño... a por muchos más años de felicidad", le escribieron a los dos.

Para quienes no lo saben del todo hace unos meses el hijo de William Levy tuvo un accidente mientras andaba en un carrito al parecer de golf, del cual se volcó y aunque sufrió lesiones no pasó a mayores.

