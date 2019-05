William Levy quiere regresar a las telenovelas mexicanas

Hace varios años William Levy decidió dejar México para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, donde hizo algunos proyectos, pero ahora que está de visita en el país reveló su deseo de regresar a la pantalla chica con una nueva telenovela.

Yo quiero trabajar acá muchísimo simplemente no se encontrado la oportunidad todavía, expresó William.

Por si fuera poco el histrión dejó bien claro que no quiere pasar varias horas y meses en un foro de televisión, por lo que quiere encontrar el proyecto perfecto que se adapte a su tiempo.

"No quiero regresar obviamente en estos momentos algo donde me meta en un foro once meses del año, doce horas al día seis días a la semana no es lo que quiero tampoco buscar", expresó el histrión.

Por si fuera poco William se dijo feliz por realizar su primer trabajo en un película como guionista la cual lleva por nombre 'En brazos de un asesino', dejando en claro que también sabe trabajar detrás de cámara.

Cabe mencionar que la vida privada del cubano siempre ha estado alejada de los medios de comunicación, y es que solo comparte su intimidad en redes sociales donde sus dos hijos se han convertido en protagonistas de ellas.