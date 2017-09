William Levy y Elizabeth comparten maravillosa noticia

William Levy y Elizabeth Gutiérrez recientemente festejaron el cumpleaños del actor, hecho que compartieron con sus seguidores. Ahora nuevamente hacen uso de las redes sociales para dar una hermosa noticia de gran importancia para su familia.

En medio de miles de emociones y orgullo, hicieron público que su hijo alcanzó un gran objetivo un enorme paso en su formación como beisbolista.

El orgullo de sus padres, de 10 años de edad, utilizó su perfil de Instagram para emitir su agradecimiento a todas aquellas personas que lo apoyaron e hicieron posible que alcanzara su sueño de representar al sur de Florida en el torneo Team Identification Series.

#Repost @tophylevy_19 (@get_repost) ・・・ My favorite pass time!!. Getting on that dirt and making plays is what I look forward to doing every day. Love this game!! Saludos a todos. #baseball #usabaseballntis

Estos abrazos también están muy ricos ��♥️��

El pequeño primogénito de Levy ha demostrado su talento y carisma y esta noticia desbordó la algarabía por parte de sus padres, que utilizaron el mismo medio para motrarle su felicidad. Todo parece indicar que el niño está muy lejos de continuar un camino artístico similar al de sus padres y seguirá desarrollándose como un gran deportista.

Estos abrazos son los mejoressss!!! Amo forever and ever amor mío!! #toty #mybaby #mommasboy

Elizabeth Gutiérrez recibe duras críticas por foto

La actriz Elizabeth Gutiérrez causó revuelo en Instagram por una fotografía en bikini que publicó.

La pareja de William Levy compartió con sus seguidores en la red social una imagen tomada desde la playa.

M I A M I �� B E A C H

Sin embargo, aunque algunos usuarios destacaron lo bien que se ve, otros señalaron que la pose era vulgar.

Happy birthday to the best daddy ever!!! @willevy we love u!!! Que Dios siempre te bendiga y te de mucha salud y mucha felicidad!! ♥️

Gutiérrez también fue señalada por retocar de más sus imágenes.

Según El Universal, le pidieron que se mostrara más al natural y sin tantos filtros.

Elizabeth ya había sido criticada por una imagen en donde mostraba a su hijo con el cabello pintado.

Elizabeth constantemente comparte en sus redes sociales fotos de ella con traje de baño.

Jacky Bracamontes confiesa celos de su esposo por William

Jacqueline Bracamontes sufrió los celos de su esposo Martín Fuentes, luego de que una ex pareja de Martín, le hiciera llegar “amablemente” una serie de escenas románticas de la actriz en diversas telenovelas, entre ellas a lado de William Levy, lo que el corredor de autos F1 no vio con muy buenos ojos.

En entrevista con Suelta la Sopa, la hermosa actriz comentó:

“Cuando nos conocimos, yo creo que una galana que tenía él, quien seguramente quería romper la relación, le mandó un mail y le dijo ‘Mira, no todo lo que brilla es oro’ y le mandó los links de todas mis telenovelas”.

Jacky, quien continúa promocionando su autobiografía La pasarela de mi vida, hizo gala de sus dotes como negociadora y logró convencer a Martín Fuentes de que no había razón para sentir celos.

“LE DIJE ‘LO QUE NO FUE EN TU AÑO, NO TE HACE DAÑO’ Y QUE SI YO ME PONÍA A ESCARBAR, SEGURAMENTE ENCONTRARÍA. TAMBIÉN DIJE, FUE LO QUE PASÓ, ESTABA HACIENDO MI TRABAJO, PERO YA NO”.

Aunque Jacky Bracamontes ha negado constantemente que el padre de sus bellas hijas le haya pedido retirarse de las telenovelas, lo cierto desde que se casó no ha regresado a los melodramas, a excepción de una participación especial, recientemente en El Bienamado.