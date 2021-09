William Valdés sale de MasterChef Celebrity por no darle sabor a un pozole

William Valdés de 27 años de edad se quedó con las ganas de seguir en MasterChef Celebrity y es que un pozole lo sacó de la competencia, pues para los jueces fue uno de los peores, lo que preocupó mucho al joven.

Aunque William Valdés se excusó de que jamás había realizado el famoso plato mexicano, pues él es de ascendencia cubana los jueces le hicieron ver qué Alicia Machado también es de fuera y lo hizo bien.

Pues se acabo esta experiencia para mi. Mucho que aprender, ya que por primera vez me vi en cámara ( ya que no me gusta ) una aventura que definitivamente aprenderé mucho, escribe el joven por su salida.

Lo más emotivo al momento de presentar el plato es que el conductor de Venga la Alegría comenzó a llorar cuando los chef le dijeron que el pozole no sabía a nada es por eso que entró a la cuerda floja.

Pero no solo William Valdés estaba entre los peores, también Laura Zapata dejó mucho que desear con su platillo, aunque los jueces le dieron otra oportunidad de seguir.

La salida del cubano estuvo rodeada de muchos halagos y también de tristezas pues consideraron que el joven debía permanecer en el reality show donde tuvo muy buenos resultados.

Cabe mencionar que William Valdés dijo que Stephanie Salas será la ganadora de la competencia, pues cree que se lo merece.