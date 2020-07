Willie Gómez pone la candela y el flow a sus canciones de pop latino

Willie Gómez lleva en la sangre de sus venas esa pasión, chispa, carisma y talento artístico que caracteriza a los latinos, sin dejar de mencionar el demostrar al mundo el potencial que tienen. La música ha sido parte de la vida de este bailarín profesional y cantautor originario de Santo Domingo, República Dominicana. "La música ha sido parte de mi vida por mucho tiempo, a los 14 años empecé a entrenar como bailarín, en el canto y actuación, me dediqué al baile por muchos años, ya que fue el primer trabajo que se me dio", contó Willie Gómez en una charla con EL DEBATE.

El dominicano ha dejado el alma y el corazón en muchos escenarios que ha compartido con grandes estrellas de la industria musical, como Christina Aguilera, Katy Perry, Kesha, Kylie Minogue, Chayanne, Little Mix, Mary J Blige, Britney Spears y más. Luego de varios años como bailarín de estas estrellas en sus tours mundiales, "para mí ha sido un sueño hecho realidad, ya que a muchísimos de ellos los admiro un montón".

Me han enseñado mucho para llegar a donde he llegado ahora, el compartir escenario con tantas estrellas he podido aprender de cada una de ellas mucho, son momentos que siempre voy a llevar conmigo, momentos que me han hecho la persona que soy hoy.