Willy Martin contrae matrimonio con Luis Luyando

Willy Martin y Luis Luyando se casaron en una romántica e íntima ceremonia en Miami, Florida. "Gracias infinitas por tantas muestras de cariño y apoyo, gracias por ser parte de nuestras vidas", comentó en sus redes sociales el actor y periodista venezolano.

En una entrevista para People en Español, Willy Martin habló por primera vez de manera pública sobre su sexualidad. "En un principio sí tenía miedo, pena de hablar públicamente porque no sabía cómo lo iba a tomar el público, no sabía cómo iba a repercutir esto en mi carrera", comentó el también productor (recientemente ganó un Emmy por su programa Willypedia TV en Mega TV).

"Trabajé durante muchos años para un público infantil, pensé que hablar de mi vida privada me iba a limitar mucho o me iban a ver distinto, pero al pasar de los años sentí que no es algo que tenga que esconder, no es algo para sentir vergüenza, quiero ser honesto con toda la gente que me apoya y, por qué no, con los que no me apoyan también", resaltó.

Así mismo People en Español publicó fotografías exclusivas de la boda de Willy Martin y Luis Luyando; la ceremonia se llevó a cabo la tarde de este sábado 15 de febrero de 2020 en la ciudad de Miami, Florida.

"El ambiente del lugar era Boho chic y el salón estuvo adornado por docenas de palmeras y cientos de tulipanes y orquídeas naturales, en la comida hubo una gran variedad de platos y aperitivos venezolanos como los tequeños, aunque también sirvieron paninis, sushi, quesos varios, carpaccios y hamburguesas veganas; el azul fue el color protagonista y el de sus trajes de novios, en tonos diferentes pero de la misma firma, Hugo Boss. La pareja se mostró encantada de la vida y liberada de poder compartir sus sentimientos con sus seres queridos y con el mundo después de tanto tiempo manteniéndolo en la intimidad", publicó People en Español en su portal web.