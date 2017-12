Winnie Cooper ha crecido y sigue enamorándonos

Muchos recordarán a la bella actriz que protagonizó a Winnie Cooper en la serie de televisión The Wonder Years (Los años maravillosos) Danica McKellar.

La famosa hace poco cumplió 40 años y aún sigue luciendo espectacular gracias a que ha logrado mantenerse en forma y es a través de una sexy sesión como lo demostró en redes sociales.

McKellar o Winnie Cooper no ha dudado en subir sus fotos en traje de baño.

Los años maravillosos se transmitieron de 1988 a 1993 y desde sus primeros capítulos se convirtió en un gran éxito. Al convertirse en adolescente, Danica se convirtió en el amor platónico de miles.

Winnie era la forma cariñosa con la que se referían a la adorable Gwendolyne Cooper. Danica tiene 42 años, pero la fama por ese personaje la ha seguido siempre.

Desde el éxito que logró la serie, la actriz ha participado en pocas producciones para cine y televisión, pues su pasión son las matemáticas: se graduó con honores en esta área en la UCLA y ha dado clases y escrito libros sobre esta materia.

A los ocho años de edad se mudó con su familia a la ciudad de Los Ángeles. Ella y su hermana (Crystal McKellar) competían para ver quién conseguiría más trabajos actorales.

From my honeymoon in Belize this week...Thank you for all your birthday messages today. Life is beautiful. It's great to be 40! Una publicación compartida de Danica McKellar (@danicamckellar) el 3 de Ene de 2015 a la(s) 12:55 PST

estudió matemáticas y se graduó con mención honorífica en la Universidad de Los Angeles. Además, escribió un libro titulado “Las matemáticas no apestan: Cómo sobrevivir a las matemáticas en la educación media sin enloquecer o romperte una uña”.

McKellar ha participado en series como: The Big Bang Theory, How I met your mother, y The Twilight Zone.