Winnie Pooh llega a cumplir pesadillas con su primera película de miedo en live-action

Estados Unidos.- Una gran revolución se vivió en las redes sociales luego del lanzamiento de las primeras imágenes de la primera película de terror de Winnie Pooh, el querido osito amarillo de los clásicos de Disney, misma que llegará este año en formato live-action para cumplir las pesadillas de muchos.

Si bien, la historia original fue escrita por A. A. Milne en 1992, que llegó al cine en formato animado en 1966, es completamente distinta a lo que ahora se presenta, muchos están impacientes por ver lo que hay detrás de la nueva historia, pues tiene un sólo objetivo y es convertir a sus personajes en despiadados asesinos.

Titulada "Winnie the Pooh: Blood and Honey", será la primera versión de terror de la película. Dirigida por Rhys Waterfield, se ha calificado como "absolutamente loca", obteniendo una gran respuesta por parte del público, lo que ha llevado a la producción a acelerar sus pasos para lograr estrenarla este mismo año.

La nueva película de Winnie Pooh seguirá al famoso osito amarillo acompañado de su fiel amigo, el cerdito Piglet. La historia tendrá un giro impresionante, luego de que ellos se conviertan en los villanos principales que se lanzan al ataque, esto como consecuencia del abandono de su dueño, quien se va a estudiar a la universidad.

"Christopher Robin se aleja de ellos y no les da comida, lo que hace la vida de Pooh y Piglet bastante difícil. Como han tenido que valerse por sí mismos, se han vuelto salvajes", compartió el propio Rhys Waterfield en entrevista con Variety sobre el nuevo filme.

"Así que han vuelto a sus raíces animales. Ya no son dóciles: son como un oso y un cerdo feroz que quieren ir por ahí a buscar una presa", agregó.

Las primeras imágenes ya se han lanzado al Internet y han generado toda una revolución, pues muestra las versiones malvadas y asesinas de los personajes animados más famosos de todos los tiempos de Disney. En esta ocasión, sus apariencias son completamente distintas y atemorizantes, lo que ha generado una gran expectativa para los fanáticos del cine de terror.

Una de las preguntas más sonadas alrededor de la nueva película de Winnie Pooh es sobre los derechos de autor y los asuntos legales, lo cierto es que no ha habido ningún problema al respecto, pues la historia se volvió de dominio público desde hace cinco meses, por lo que Rhys aprovechó la oportunidad y comenzó a filmar la historia, en tan sólo 10 días se grabó y ahora está en postproducción.

"Cuando intentas hacer una película como ésta, y es un concepto realmente descabellado, es muy fácil ir por un camino en el que nada da miedo y es realmente ridículo y estúpido. Y nosotros queríamos ir entre los dos", declaró sobre el tema.

La película "Winnie the Pooh: Blood and Honey" todavía no tiene fecha de estreno, sin embargo, se espera que pueda llegar a las salas de cine alrededor del mundo este mismo 2022. De momento se ha iniciado la fase de postproducción y su director quiere acelerar el proceso para que el público pueda verla más pronto de lo que piensa.

Te recomendamos leer:

Raphy Pina es ingresado a la unidad médica de prisión por problemas de salud

Muere Ray Liotta, actor de "Buenos muchachos", a los 67 años de edad

¿Quién fue Ray Liotta?