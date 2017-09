¡Wisin y Yandel regresan 'Como Antes' y con todo!

El día viernes ocho de septiembre salió el nuevo álbum de Yandel el cual contiene catorce canciones con grandes colaboraciones musicales entre ellas el distinguido Wisin.

Los boricuas se separaron en el año 2013, pero ahora están de regreso lo cual tiene locos a sus fans ya que desde hace tiempo pedían un reencuentro entre los dos artistas, el tema que los unió denominado "Como Antes" fue publicado el jueves siete de septiembre y cuenta con más de 4.9 millones de reproducciones.

Yandel público en su red social de Instagram una imagen en la que aparece Wisin para recordarles a sus fanáticos el lanzamiento de esta nueva producción sus fans comentaron dicha publicación con muestras de apoyo y cariño por el nuevo álbum y el reencuentro de estos dos grandes.

El famoso dúo conformado por Juan Luis Morera Luna y LLandel Veguilla Malavé logro que miles de personas en todo el mundo bailaran con sus canciones haciéndolos uno de los máximos exponentes en este género musical, aunque ambos tomaron caminos separados para lograr carreras como solitarios.

Wisin y Yandel es un dúo musical de reggaetón, dance pop y pop latino, originario de Cayey, Puerto Rico, formado por Juan Luis Morera Luna (Wisin; 19 de diciembre de 1978) y Llandel Veguilla Malavé Salazar (Yandel; 14 de enero de 1977).

Ambos comenzaron su carrera musical en 1996. Con más de 15 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, es el dúo de reggaetón más exitoso de todos los tiempos.

"Gracias a ti", "Algo me gusta de ti", "Rakata", "Abusadora", "Pam pam" y "Yo te quiero" son algunos de sus muchos éxitos musicales.

MIENTRAS EL REGUETON COBRA FUERZA ELLOS LO DESPRECIAN

Pare el cantante Aleks Syntek el género del momento reguetón no proviene ni de Panamá, ni del Hip-Hop, si no de los primates.

En el programa de Adela Micha transmitido por Youtube Saga Live, el cantante revelo que esta "hasta la madre" de escuchar este género en la radio, y no tolera su baile ni mucho menos su letra.

¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué la misma misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo ¿Qué? ¿todos los días desayunan bolillo con nata? lo más dramático es que empiezo a ver muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reguetón", declaro Syntek.

ALEXANDER ACHA

"El ritmo me da igual, no tiene nada de malo, pero hay letras demasiado machistas, utilitaristas, inconscientes e irresponsables. No me gusta que se vea a la mujer como un objeto, es un ser, una divinidad y una hermosura. No está aquí para darnos placer", subrayó.