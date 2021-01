"Wonder Woman 1984" consigue ser lo más visto en HBO y Gal Gadot lo celebra

La película "Wonder Woman 1984" de DC Comics, distribuída por Warner Bros, ha superado un nuevo récord al convertirse en la cinta con más minutos consumidos en HBO, así como de los demás canales de streaming, por lo que Gal Gadot no dejó pasar la oportunidad de compartir con todos sus seguidores en redes sociales la maravillosa noticia.

Dicho filme de superhéroes, basada en el personaje de Wonder Woman, creado por William Moulton Marston para DC Comic, está por superar varios récords de audiencia luego de su estreno a finales del año pasado. Sin duda una de las películas más esperadas desde que inició la pandemia de coronavirus.

Recordemos que "Wonder Woman 1984", es la secuela de "Wonder Woman", estrenada en el año 2017, y la novena entrega del Universo extendido de DC. Esta cinta es protagonizada por Gal Gadot, quien da vida a Diana Prince o Diana de Temiscira, junto a Chris Pine, quien es su pareja sentimental; Pedro Pascal, Robin Wright y Connie Nielsen.

La trama de la cinta se desarrolla en el año 1984, es por esta razón que se tituló "Wonder Woman 1984", durante la Guerra Fría. La película retoma el amor entre Diana Prince y Steve Trevor, quien había perdido la vida en "Wonder Woman", no obstante, la pareja amorosa de la Mujer Maravilla consigue regresar de manera abrupta a la actualidad.

La agencia de datos Nielsen ha revelado información que sustenta las afirmaciones de Warner Bros. El servicio de calificación asegura que la película de Gal Gadot ha propiciado una gran audiencia en su primer fin de semana de estreno, convirtiéndose en le primer largometraje en la calcificación de Nielsen y uno de los principales de streaming.

En la semana del 21 al 27 de diciembre, los usuarios de HBO Max dedicaron 2.250 millones de minutos para ver la exitosa película, la cual fue estrenada justo el día de Navidad. Esto equivaldría a 14,9 millones de reproducciones completas de la película de 151 minutos.

Asimismo, son 580 millones de minutos más que el número 1 de la semana, esto de acuerdo con los datos proporcionados por Nielsen, los cuales indican que Alma de Pixar en Disney+ tiene 1,670 millones de minutos.

Luego del lanzamiento de "Wonder Woman 1984", HBO Max declaró que casi la mitad de sus suscriptores minoristas habían visto la película en día de su estreno. Cabe mencionar que Nielsen no incluye de manera regular a HBO Max en sus clasificaciones semanales, sin embargo sí cuenta con WarnerMedia como cliente.

"El impacto de "Wonder Woman 1984" en HBO Max no puede ser subestimado", manifestó el vicepresidente ejecutivo y director general de HBO Max, Andy Forssell. "Como se anunció el miércoles durante nuestros resultados y como muestra de estos datos de Nielsen, fue un enorme regalo navideño para el consumidor en un momento en que lo quería y lo necesitaba. Esta asociación con Warner Bros, continúa, por supuesto, durante todo el año, pero comenzó con la llegada de Wonder Woman el día de Navidad con gran éxito".