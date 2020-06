"Wonder Woman 3" estará inspirada en la pandemia de Covid-19

La contingencia por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 ha tenido un impacto importante en la industria cinematografica, muchos estrenos en los cines de este año tuvieron que ser aplazados por el cierre de estos, es el caso de la esperada película "Wonder Woman 1984" (Mujer Maravilla 1984), cuyo estreno ha sido aplazado dos veces y ahora será estrenada el 2 de octubre.

En un inicio, el estreno de "Wonder Woman 1984" estaba previsto para el 5 de junio, luego lo cambiaron al 14 de agosto, y finalmente hace unas semanas Warner Bros. anunció que sería hasta el 2 de octubre cuando finalmente vería su estreno en la pantalla grande.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La directora de la película, Patty Jenkins, reveló en una entrevista a Total Film que debido al evento mundial será cambiado por completo el enfoque de la entrega tres de Wonder Woman. "Realmente he apretado el botón de pausa. El lugar de donde venía esa trama era nuestro estado de hace seis meses. Y por eso quiero asegurarme de que estoy absorbiendo totalmente cualquiera que sea el resultado de esta pandemia", destacó.

Jenkins señaló que antes de meterse de lleno a la realización de Wonder Woman 3 aún tiene otros proyectos próximos por finalizar.

No vamos a empezar a trabajar en esa película de inmediato. Espero hacer la película de las Amazonas (un spin-off de Wonder Woman centrado en las habitantes de Temiscira) antes de hacer la tercera de Wonder Woman. E incluso puede que no haga ninguna de ellas. Nunca se sabe lo que sucederá en este mundo. Pero sí, creo que la trama seguirá siendo muy similar, probablemente. Pero quiero asegurarme de que esté influenciada por todo esto

Agregó Jenkins.

La primera película de "Wonder Woman" se estrenó en 2017 y estuvo ambientada en la Primera Guerra Mundial, mientras que "Wonder Woman 1984" está inspirada en los años 80, y según las declaraciones de Gal Gadot, protagonista de la película, esta entrega no se siente como una secuela.

Además, "Wonder Woman 1984" incluirá a los actores Pedro Pascal, Connie Nielse, Chris Pine, Kristen Wiig y Robin Wright.

Te puede interesar: