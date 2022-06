Wonho, el "Capitán Korea", con su nuevo EP "Facade", entra con WENEE a un parque de diversiones

El cantante, compositor, bailarín, productor musical y modelo surcoreano Wonho, cuyo nombre verdadero es Lee Hoseok, no decepcionada y en cada uno de sus comeback se supera a sí mismo. El Idol, de 29 años de edad, publicó su tercer mini álbum "Facade", en el cual destacada su calidad interpretativa, su creatividad artística y su lado seductor.

Para Wonho, también conocido como "Capitán Korea", este EP representa una liberación de emociones. En una entrevista para la revista Rolling Stone, describe su nuevo mini álbum "Facade", como entrar junto a WENEE (su fandom), en un carnaval o en un parque de diversiones y pasar todo el día allí.

Tienes la oportunidad de experimentar una variedad de emociones en un carnaval, y traté de retratarlas a través del álbum.

El nuevo mini álbum de Wonho, "Facade", incluye la canción principal "Crazy", un dance funky con varios arreglos que explotan con energía y un sonido genial de batería y bajo. Asimismo, destaca las voces melódicas, las cuales armonizan con el beat.

También incluye pistas de introducción y salida, el B-Side "Close" y la versión en coreano de "White Miracle", sencillo digital japonés que lanzó el Idol el año pasado.

Wonho estuvo involucrado en todos los aspecto de su mini álbum "Facade". Foto: Highline Entertainment

En "Crazy", Wonho invita a una persona a volverse "loca" con él y posteriormente, el ex integrante de la boy band MONSTA X, se vuelva vulnerable en la hermosa balada "Close". En una parte de la letra dice, "no quiero estar solo, acércate, eres todo lo que necesito".

Rolling Stone publicó al respecto, "el estado de ánimo cambia de eufórico a introspectivo con facilidad, demostrando una vez más que Wonho es una de las voces más versátiles y convincentes del K-Pop actual".

En su entrevista para esta revista estadounidense, Wonho mencionó que todos sus álbumes son diferentes entre sí, "y realmente quiero que este álbum hable por sí mismo".

"Me pongo muy nervioso, pero en lugar de mantener ese sentimiento de nerviosismo, espero con ansias ese momento en que la música finalmente esté disponible en el mundo. No puedo esperar a que mis fans la escuchen y la disfruten, no puedo esperar a ver a mis fans en persona pronto, para experimentar la música juntos".

Letra en español de "Crazy", la nueva canción de Wonho

Todos se vuelven locos cuando los llevo de viaje

Déjalo, déjalo caer como lo dices en serio cuando los llevo en un viaje

Me gusta el ambiente, tengo gente bailando en el ritmo

Loco, loco, como lo haces decir cuando los llevo en un viaje

Dime a mí, nena

Eres mi motivación

¿Qué esperabas?

Quiero más, tu atención

Te rockearé por todas partes

Sin un descanso (sin descanso)

Al final de esta noche

Llámame loco

Quiero volverte loco

Volverse loco

Nunca dejes que se detenga

Lo siento en el rebote

Nos estamos volviendo locos

Volverse loco

Nunca dejes que se detenga

Lo siento en el rebote

Nos estamos volviendo locos

Todos se vuelven locos cuando los llevo de viaje

Déjalo, déjalo caer como lo dices en serio cuando los llevo en un viaje

Me gusta el ambiente, tengo gente bailando en el ritmo

Loco, loco, como lo haces decir cuando los llevo en un viaje

Montaña rusa

Como quieras, arriba y abajo

Nos estamos volviendo locos (nos estamos volviendo locos)

Sin pensar en la próxima ronda

Hazlo más caliente

En cualquier lugar (en cualquier lugar)

Lo sentiste con todo tu cuerpo

Sí, soy loco

Quiero volverte loco

Volverse loco

Nunca dejes que se detenga

Lo siento en el rebote

Nos estamos volviendo locos

Volverse loco

Nunca dejes que se detenga

Lo siento en el rebote

Nos estamos volviendo locos

Muéstralo

Toda la noche

Nos ponemos altos, poniéndonos salvajes

Ahora mueve tu cuerpo

Sin aliento

Nos estamos volviendo locos

Volverse loco

Nunca dejes que se detenga

Lo siento en el rebote

Nos estamos volviendo locos

Volverse loco

Nunca dejes que se detenga

Lo siento en el rebote

Nos estamos volviendo locos

Todos se vuelven locos cuando los llevo de viaje

Déjalo, déjalo caer como lo dices en serio cuando los llevo en un viaje

Me gusta el ambiente, tengo gente bailando en el ritmo

Loco, loco, como lo haces decir cuando los llevo en un viaje

Volverse loco

Entrar en el ambiente

Vuélvete salvaje como lo dices en serio

Tú me vuelves loco

Wonho es originario de Gunpo, Corea del Sur. Foto: Highline Entertainment

Cabe mencionar que "Crazy" fue compuesta por Wonho, ENAN, Sun Ahn & Brother Su; el joven Idol también participó en la producción y los arreglos vocales de todos los temas de "Facade".

Wonho estuvo involucrado en términos del concepto y el tema general del álbum, desde la planificación de la dirección de sus atuendos, la coreografía y todas las sesiones de fotos.