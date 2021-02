Wonho lleva a cabo su primer comeback: "quería mostrar que he madurado"

Lee Hoseok, mejor conocido como Wonho, llevó a cabo su primer comeback como solista con el lanzamiento de su nuevo EP "Love synonym #2: right for us (Sinónimo de amor #2: adecuado para nosotros"), que incluye la canción principal "Lose", que combina un bajo eléctrico con sonidos de guitarra y vibraciones retro. El tema fue producido por Noah Conrad y el Idol escribió la letra en coreano junto con Brother Su.

En un live que Wonho, ex integrante de la boy band surcoreana Monsta X, llevó a cabo tras el lanzamiento de su segundo EP y el estreno del MV del tema principal, comentó que "Lose" significa tanto "perder", como "perder algo precioso" y "perder en un juego". Dado que este álbum está conectado al primer álbum de una serie, "la parte más importante fue que las emociones también fueron una extensión de lo que sucedió antes".

Luego de tomar la decisión de dejar Monsta X en octubre de 2019, el cantante originario de la ciudad Anyang, en la provincia Gyeonggi, Corea del Sur, llevó a cabo su debut como solista el 14 de agosto de 2020, lanzando su sencillo pre-lanzamiento titulado "Losing you". En septiembre del año pasado dio a conocer su primer EP "Love synonym #1: right for me ("Sinónimo de amor #1: adecuado para mí"). Wonho expresó sobre las diferencias entre su primer y segundo EP:

Este es el segundo álbum que lanzo con el nombre 'Wonho', así que quería mostrar que he madurado en comparación con antes, traté de mostrar los distintos colores que podía expresar en el álbum y trabajé duro para prepararme.

El primer mini álbum de Wonho "Love synonym #1: right for me", fue una mezcla ecléctica de géneros y tempos que mostraban diferentes lados del Idol de 27 años de edad; por su parte "Love synonym #2: right for us", parece haber encontrado un equilibrio bien equilibrado tanto en sonido como en vibra.

En su nuevo trabajo de estudio Wonho abre su corazón ante su fandom bautizado como "Wenee", que significa "we are new ending (somos un nuevo final)" o "we need (nosotros necesitamos)". Para muestra el tema que también incluye "Weneed", una canción dedicada a sus fans y cantada completamente en inglés. El cantautor, modelo y bailarín profesional surcoreano, no ha estado en presencia física con sus seguidores desde finales de 2019, al separarse de Monsta X y las posteriores medidas de distanciamiento social intensificadas por la pandemia en Seúl durante este debut en solitario.

En la canción "Weneed" proyecta una imagen de un mundo post-pandémico donde tanto él como "Wenee" pueden reunirse una vez más: "cuando vuelva al escenario para cantar esta canción, ¿estarás ahí para mí otra vez? Cuando vuelva al escenario, ¿puedes volver a mover las manos?".

Wonho eligió "Outro: And" como su canción favorita de "Love synonym #2: right for us", resaltando que "el outro contiene toda la historia del álbum, es una pista que muestra el flujo conectado de emociones". Asimismo su nuevo EP contiene "Ain't about you" a dueto con la cantautora estadounidense Kiiara. Las voces de los cantantes y las armonías maravillosas se suman a la vibra divertida de esta melodía liberadora, sobre resistir a no ser tratado bien en una relación.

Hasta el momento en que Wonho y Wenee puedan al fin reunirse en persona, "Love synonym #2: right for us", será el puente musical que los conectará en espíritu y corazón.