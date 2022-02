Wonho muestra a Wenee su lado más seductor, mediante su nuevo comeback y la canción "Eye on you"

"Después de que nuestras miradas borrosas se encuentran, se me escapa de las manos, la tensión aumenta de manera sofocante, cariño, es como si fuera a explotar", dice el inicio de la nueva canción de Wonho, a través de la cual, muestra a WENEE su lado más seductor. El joven cantante, compositor y bailarín surcoreano de 28 años de edad, llevo a cabo un nuevo comeback con el que dejó muy complacidos a sus miles y miles de fans.

El ex integrante de MONSTA X, lanzó el single álbum "OBSESSION", con la canción principal "Eye on you" y con el B-Side "Somebody".

"Eye on you" es una canción electro house pop, que combina a la perfección con la voz del Idol, cuyo nombre verdadero es Lee Ho Seok y originario de Gunpo, Corea del Sur. La canción es sexy y minimalista, pero oscura y poderosa a la vez. Fue escrita y compuesta por Wonho, junto a Enan (Savage House Gang) y Sun Ahn.

"Estoy agradecido de poder saludar a mis fans con mi primer álbum sencillo en el año 2022. Se siente como si estuviéramos comenzando un nuevo año juntos Haré todo lo posible para mostrarles grandes cosas este año", expresó en una entrevista para Teen Vogue el joven artista, nombrado por la revista Rolling Stone (la llamada biblia de la música), como el "cantante que está rompiendo corazones tan rápido, como está rompiendo estereotipos".

Wonho explicó con respecto a "Eye on you", que "a veces hay personas que miran a los demás con estereotipos, como si llevaran lentes de colores".

En el MV hay cámaras de seguridad que lo siguen, representando la mirada. Manifestó que la canción originalmente comenzó con el tema de la mirada, pero a medida que avanzó con la composición, "se convirtió en un tema que se podía aplicar a varias historias. En mi opinión, también podría interpretarse como una canción de amor y aplicarse a muchos escenarios diferentes".

Sobre el B-Side "Somebody", Wonho comparte un lado más vulnerable tanto como cantante y compositor. "Estoy completamente solo en un mundo lleno de extraños, caras en blanco mirando. Estoy esperando pacientemente. Necesito a alguien que me sostenga. Llévame de regreso a donde pertenezco", dice una parte de la letra.

Wonho compara la sensación de estar solo con un lobo, "los sentimientos detrás de estas letras son comparables a la imagen de un lobo solo y abandonado en la oscuridad".

Cabe destacar que "Eye on you", alcanzó el número uno en las listas de iTunes Top Songs en varias regiones del mundo como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Noruega, Panamá, Paraguay y Arabia Saudita.

"Somebody" también se ubicó en el tercer lugar en Arabia Saudita y en el primer lugar en Brasil.