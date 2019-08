Woodstock el festival que nadie a podido igualar en años

Cincuenta años después de Woodstock, el evento místico y desordenado que dio origen a una gran cantidad de festivales musicales, la industria del entretenimiento se diluye con festivales y eventos similares, algunos específicos de género, otros extremadamente diversos y otros que ofrecen experiencias además de la música, que van desde comida para el arte, con el fin de atraer a un público más amplio.

Y si bien ha habido momentos históricos en los festivales de música desde Woodstock, desde la versión de Prince de 8 minutos de "Creep" de Radiohead en Coachella en 2008 hasta el innovador Bonnaroo Sep de Radiohead en 2006 a la cumbre del orgullo negro de Beyonce Coachella del año pasado, ¿podría haber sucedido en Woodstock? ser replicado?

“Es difícil comparar cualquier festival moderno con lo que sucedió en el Woodstock original. Fue un evento cultural que fue un hito que capturó la imaginación de toda una generación ”, dijo Ray Waddell, presidente de medios y conferencias en Oak View Group, propietario de la publicación comercial de conciertos Pollstar. “Fue un verano increíble, un año increíble. Todo se unió en Woodstock en 1969. Para tratar de replicar eso, nunca han podido hacerlo completamente ”.

Desde el Woodstock original, que tuvo lugar del 15 al 18 de agosto de 1969 en Bethel, Nueva York, y contó con Jimi Hendrix, Grateful Dead y más, los festivales han crecido enormemente y, cuando se hacen correctamente, son generadores de dinero. El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se celebra cada abril en el sur de California, es el festival más exitoso en los Estados Unidos, se agota rápidamente e incluso antes de que se anuncie su programación. Otros festivales también han mantenido una fuerte presencia, desde el Bonnaroo Music and Arts Festival en Tennessee hasta Lollapalooza en Chicago.

Hoy en día, casi todas las ciudades importantes tienen al menos un festival, algunos desaparecieron después de un año y otros persisten. Pero ha hecho que la escena del festival esté abarrotada, y ahora los productores están trabajando incansablemente para hacer que sus festivales sean diferentes al próximo. Eso se ha vuelto cada vez más difícil a lo largo de los años, muchos actos usan festivales casi como una parada de gira, encabezando múltiples festivales en cuestión de semanas.

“Lo que hace que el festival se destaque es uno, la experiencia y dos, exclusividad y singularidad de la alineación. Pueden ir y venir con la alineación. Miras a Bonnaroo, que se cayó durante un par de años y luego regresó este año con la combinación perfecta de una alineación que captó la atención de las personas que están dispuestas a acampar tres o cuatro días ”, dijo Waddell. "El problema no es suficiente para encabezar los actos".

Continuó: “Una cosa que Coachella tiene a su favor es primero en abril. Cuando tuvieron Outkast ese año, LCD Soundsystem ese año, Guns N 'Roses, fueron los primeros y tres o cuatro o más reservaron los mismos actos, pero no lo sabías ”.

Los festivales boutique que atienden a audiencias más pequeñas, así como los festivales seleccionados por artistas, han sido un éxito en los últimos años. Jay-Z lanzó Made in America en Filadelfia siete años después, y otros artistas han hecho lo mismo, incluidos Drake, Pharrell, Travis Scott, Mumford & Sons, J. Cole, Bon Iver, Grace Potter & the Nocturnals, The National y otros.

"Hay muchas razones por las cuales los festivales no funcionan en este momento, la sobresaturación es uno de ellos", dijo Jordan Kurland, cofundador del Noise Pop Festival en el área de la Bahía de San Francisco y cofundador de Brilliant Corners, la dirección de artistas. empresa hogar de Death Cab para Cutie y She & Him.

Kurland dijo que algunos organizadores del festival deben pensar más allá de las presentaciones. “¿Qué está haciendo el festival de manera diferente? ¿Por qué existe? No es suficiente cercar un campo y decir que vamos a tener 30,000 personas aquí porque tenemos actos importantes ”, dijo. “Lanzar un festival bueno y sostenible es hacer algo único. No solo se basa en el talento en este momento. Es la experiencia del festival. Es la ubicación del festival.

Alec Jhangiani, cofundador y productor del Fortress Festival en Fort Worth, Texas, dijo que cree que los festivales han perdido su "brillo un poco a medida que se vuelve más frecuente".

“Creo que lo que muchos de estos festivales están organizando ahora es que no puede depender de la música. Puede estar anclado en la música, obviamente, eso va a ser una gran parte, pero ¿cómo se actualiza desde el lado del contenido? ”, Dijo.

“No creo que pronto la gente vaya a detener su impulso de reunirse en estos grandes festivales y lugares donde hay decenas de miles de personas, eso parece ser solo parte de la experiencia humana, pero creo que obviamente son va a exigir más y más formas nuevas e interesantes de presentar el contenido. Nuestro trabajo es seguir innovando en el espacio.

