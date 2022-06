Wooga Squad: así lucían en su debut Choi Woo Shik, Park Seo Joon, V de BTS, Peakboy y Park Hyung Sik

Un grupo de cantantes y actores, originarios de Corea del Sur, conforman el famoso escuadrón de amigos que hace llamar el Wooga Squad, que hace referencia a la frase en coreano "¿somos familia?". Se trata de Choi Woo Shik, Park Seo Joon, V de BTS, Peakboy y Park Hyung Sik.

Aunque por sus respectivas agendas de trabajo no pueden reunirse con frecuencia, se demuestran su apoyo cuando realizan un nuevo proyecto de muchas maneras. Y cuando logran estar juntos, la diversión es garantizada.

Cada uno de los integrantes del Wooga Squad ha logrado destacar como cantante, actor o con ambas profesiones. A continuación, te mostramos cómo lucían Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik, V de BTS y Peakboy cuando llevaron a cabo sus respectivos debuts.

Algunos de los mejores momentos del Wooga Squad.

El actor Park Seo Joon debutó en el 2011 en la película "Perfect game", con el personaje de Chil Goo. Cabe mencionar que antes de trabajar en este largometraje, apareció en el video musical "I remember" del rapero surcoreano Bang Yong Guk.

Entre sus actuaciones más destacadas, están los dramas "Hwarang: The Poet Warrior Youth", "¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?" e "Itaewon Class".

Park Seo Joon en "Perfect game".

El actor Choi Woo Shik tuvo su debut en el 2011, al interpretar a Gwi Dong, uno de los personajes principales del drama histórico "The Duo".

En sus más de 10 años de trayectoria, ha protagonizado diversas series como "Hogu's Love", "The boy next door" o "Aquel año nuestro", así como películas "Tiempo de caza", "Estación Zombie" o "Parásitos".

Choi Woo Shik en "The Duo".

El actor y cantante Park Hyung Sik, debutó en el 2010 con un cameo en la serie de televisión "Prosecutor Princess".

Forma parte de la boy band ZE:A y de su sub unidad ZE:A Five. Ha participado en otros dramas como "She Was Pretty", "Hwarang: The Poet Warrior Youth", "Happiness", "Soundtrack #1" y muchas más. También ha participado en películas, como conductor de televisión y en obras musicales. Ha ganado diversos premios como "Mejor actor revelación" en los Korean Association Of Film Critics Award.

El cantante Kim Taehyung, mejor conocido como V, debutó como uno de los integrantes de BTS, el 13 de junio de 2013. Además, se ha desarrollado como compositor, modelo, compositor y actor.

Formó parte del elenco del drama "Hwarang: The Poet Warrior Youth", donde conoció a Park Seo Joon y Park Hyung Sik.

Kim Taehyung en su debut con BTS.

El rapero, cantante, compositor y productor musical Kwon Sung-hwan, mejor conocido como Peakboy, dio a conocer en el 2017 su sencillo debut "Gin & Tonic" en SoundCloud y posteriormente, recibió ofertas de contrato de varias compañías.

Antes de esto, fue el compositor del grupo de chicas Hello Venus. También participó como compositor y productor de canciones para otros músicos, como "Another me" de Urban Zakapa y en el disco debut de Kkal & Maxx, "Caffe in the morning".

Las letras de Peakboy tratan sobre sus pensamientos y experiencias de la vida cotidiana; la crítica especializada destaca su lirismo por ser contundente y sincero, mientras que su música ha sido descrita como moderna y original.

Te recomendamos leer:

Por otra parte, cabe mencionar que los cinco miembros del Wooga Squad, protagonizarán "In the SOOP: Friendship Trip", un spin-off del reality show "In the SOOP", de cuatro capítulos. El primero será transmitido el próximo 22 de julio en el canal de televisión JTBC y en la plataforma Weverse.