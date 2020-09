México. Un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo se viene ahora. Woojin, exintegrante de Stray Kids, es acusado de acoso sexual. El cantante es señalado de haber abusado de una fan y los rumores en redes sociales no pueden parar. Woojin, por su parte, niega todo, además hace público que sus abogados investigan ya sobre el caso.

El cantante dejó de formar parte del grupo Stray Kids hace cinco años y su nombre cobra hoy notoriedad en medios de comunicación al ser señalado de abuso sexual en contra de una joven, y la denuncia la hace una persona anónima en Twitter.

Una persona contó que supuestamente fue víctima de acoso sexual junto a su amigo en un bar en Corea del Sur en junio pasado (2020), y según el denunciante, un ídol masculino de K-pop, el cual perteneció a un famoso grupo famoso y cuya inicial de su nombre sería ’W’, se les acercó y tocó sus partes íntimas.

Y ante la petición de irse a un lugar "más especial", la presunta víctima se negó, por lo que el artista surcoreano les trató mal e insultó, se relata en distintos portales de noticias.

El denunciante no danombres y borró su perfil, pero los internautas empezaron a señalar a Woojin, exmiembro de Stray Kids, como el presunto acosador. Y rápidamente, Kim Woojin, a través de Instagram, niega las acusaciones en su contra porque no quiere que su imagen se manche.

Muchos de mis fans se pudieron haber sorprendido, pero no se preocupen demasiado porque no es cierto. Y, recientemente firmé un contrato con una empresa que me gusta y estoy trabajando duro para mis actividades en solitario", añade.