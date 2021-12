¡Wow! Jennifer López cambia de look y luce espectacular, la tienes que ver con el cabello rosa

Estados Unidos.- Jennifer López, dejó boquiabierto a sus seguidores, luego de Chris Appleton, el famoso estilista de las celebridades de Hollywood, compartiera en Instagram una fotografía de la diva del Bronx con su nuevo look, en la cual luce una cabellare en en tono rosa pastel.

Está demás decir que este cambio de look le queda espectacular a la actual pareja de Ben Affleck y sus millones de seguidores de inmediato se lo hicieron saber lo bien que se ve, hubo alguien que asegura que se ve “espectacular”, también cuenta con comentarios de Pérez Hilton y París Hilton.

Sin embargo como en todo, hubo a personas que no compartían la misma opinión, y comentaron que se confundía, no sabía si “JLo, Kim o Emrata”, incluso alguien aseguró que no le gusta, pues no es nada vanguardista.

En la fotografía mostrada por Appleton, se puede ver a JLo posando y usando un suéter blanco, una cadena en su cuello, un fuerte maquillaje que resalta sus ojos y el cabello rosa un poco más abajo de los hombros de la guapa cantante.

Con este tono en rosa, López, dejó atrás su característico tono castaño, que a veces es un poco más rubio, que la ha acompañado durante tantos años para atreverse a probar algo nuevo en el último mes del año 2021.

Jennifer López. Foto: Instagram Chris Appleton

Su nueva película

"Marry Me", es la nueva pelicula que Jennifer López, protagonizará al lado de Maluma, Owen Wilson y Sarah Silverman, la cual llegará a las salas el 11 de febrero de 2022 para celebrar el día de San Valentín.

"Marry Me", es una película romántica, la cual contará con música de JLo y Maluma, trata de la historia de Kat, quien se casa con un completo desconocido frente a los ojos de millones de personas tras descubrir que su pareja (Bastian) la engaña. Es ahí cuando Owen Wilson, quien interpreta a Charlie Gilbert, entra a escena.

Leer más: Nicolas Cage interpretará a Drácula en una nueva versión para cine

Si quieres saber más sobre esta película, te informamos que Jenifer López, no perdió la oportunidad de compartir en sus redes sociales el primer tráiler de "Marry Me", la cual ya es muy esperada por sus fanáticos.